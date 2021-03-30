Здание шиномонтажа загорелось на северо-востоке Москвы

Огонь охватил около 20 грузовых машин, которые находятся в здании шиномонтажа на территории промзоны на северо-востоке Москвы. Сообщается о частично перекрытом движении по улице Стартовой.

"Информация о пожаре поступила сегодня в 03:13 по московскому времени. Прибывшие на место пожарные расчеты ликвидируют возгорание", - со ссылкой на пресс-службе столичного ГУ МЧС России пишет ТАСС.

По предварительным данным, площадь пожара составляет 200 квадратных метров, есть угроза перехода огня на соседние строения. Данных о пострадавших не поступало.