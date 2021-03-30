Жителям ЦФО синоптики пообещали дожди и сильный ветер

В регионы Центрального федерального округа придут дожди и сильный ветер. Погода начнет меняться уже с вечера вторника, 30 марта, при этом в Москве может выпасть около трети месячной нормы осадков, рассказали в Гидрометцентре России.

"Под влиянием атмосферных фронтов циклона на большей части территории округа пойдут дожди, порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Особенно заметными осадки будут ночью 31 марта", - цитирует ТАСС научного руководителя службы Романа Вильфанда.

Ослабевать интенсивность дождей начнет в среду днем. При этом температурный фон существенно не изменится, отмечает синоптик. Дневные показатели будут варьироваться в диапазоне от четырех до одиннадцати градусов тепла.