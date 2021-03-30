На работу в Якутию будут привлекать только вакцинированных вахтовиков

Глава Якутии Айсен Николаев распорядился, чтобы на вахтовую работу в регион привлекали только тех, кто получил прививку от коронавируса, сообщается на официальном информационном портале республики.

Об этом Николаев объявил на заседании республиканского оперативного штаба. Информацию о новом требовании доведут до промышленных предприятий, использующих вахтовый метод.

Глава подчеркнул, что вакцинироваться в Якутии будут только те, кто имеет здесь постоянную регистрацию.

В прошлом году вспышка COVID-19 произошла в вахтовом поселке на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, когда там находились более десяти тысяч работников. На работу по нормализации ситуации ушло длительное время, потребовалось привлечь врачей из Якутска, эвакуировать большое число людей и развернуть на месте госпиталь МЧС.

По состоянию на 29 марта в Якутии первый компонент вакцины от коронавируса получили 56,6 тысячи человек. В 2021 году планируется охватить вакцинированием 378 тысяч человек или 60 процентов взрослого населения республики.