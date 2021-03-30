На Сахалине произошла серия землетрясений

Три землетрясения с промежутком в 15 минут произошли на юге Сахалине ранним утром 30 марта.

По информации сейсмологического сервиса eqalert.ru, первое с магнитудой 4 было зарегистрировано в 3:43 по сахалинскому времени в 17 километрах от села Шебунино Невельского района.

При втором землетрясении данный населенный пункт оказался в 13 километрах от эпицентра, в третий раз - в 19 километрах.

Во всех случаях глубина очага составила около 12 километров.

Жители Шебунино могли почувствовать подземные колебания силой три-четыре балла. В соседнем селе Горнозаводске ощущаемость составила два-три балла.