Парламент Якутии одобрил работу по строительству моста через Лену

Вопрос был рассмотрен на правительственном часе, который провел председатель постоянного комитета регионального парламента по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев. Он отметил, что мост имеет огромное значение не только для республики, но и для всего северо-востока России. Что касается непосредственно Якутии, ее западная часть, где проживают около 600 тысяч человек, не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с остальной частью страны, а мост объединит федеральные дороги "Лена", "Колыма" и "Вилюй".
Ввод Ленского моста протяженностью 3,1 километра повысит транспортную доступность для населения региона почти в четыре раза - с 21 до 70 процентов, обеспечит снижение на 4,1 миллиарда рублей бюджетных затрат на "северный завоз" ежегодно, даст мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей экономики.
В более глобальном плане он станет важным звеном транспортного коридора между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.
К реализации этого проекта подступались не единожды, и всегда находились препятствия, не позволявшие его осуществить. Но сейчас, благодаря усилиям руководства республики, речь идет уже не просто о высокой степени готовности. Как сообщил вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Бердников, практически начались работы "на земле и на воде", включая вынос инженерной инфраструктуры, строительство временных дорог, устройство вахтовых поселков, технологических причалов и островков под фундаменты главных опор.
События развиваются очень быстро. В феврале 2020-го было заключено соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода. 11 марта этого года вопрос строительства Ленского моста был рассмотрен и поддержан на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.
Протоколом заседания Научно-технического совета Росавтодора от 19 марта 2021 года поддержана концепция технических решений проекта, в том числе использование вантовой трехпилонной конструкции строительства мостового перехода.
- В настоящее время проводится работа с минфином России по финансовым параметрам проекта, - сообщил Дмитрий Бердников.
Депутаты Госсобрания отметили, что за короткое время правительством республики проделана огромная работа по продвижению проекта. Они заострили внимание на том, что уже сейчас надо решать вопросы привлечения к предстоящим масштабным строительным работам местных жителей. Кроме того, необходимо получить более конкретные прогнозы по ожидаемому мультипликативному эффекту от строительства моста. А самое главное, для того, чтобы объект был построен в запланированные сроки, надо работать единым фронтом.
- Необходимо консолидировать усилия всего парламентского корпуса и правительства Якутии вокруг этого крупнейшего для республики инфраструктурного проекта, - подытожил мнения участников обсуждения Игорь Григорьев.