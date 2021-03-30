Парламент Якутии одобрил работу по строительству моста через Лену

Депутаты Госсобрания Якутии поддержали проводимую правительством республики работу по строительству неподалеку от Якутска моста через реку Лену.

Вопрос был рассмотрен на правительственном часе, который провел председатель постоянного комитета регионального парламента по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Игорь Григорьев. Он отметил, что мост имеет огромное значение не только для республики, но и для всего северо-востока России. Что касается непосредственно Якутии, ее западная часть, где проживают около 600 тысяч человек, не имеет круглогодичного наземного транспортного сообщения с остальной частью страны, а мост объединит федеральные дороги "Лена", "Колыма" и "Вилюй".

Ввод Ленского моста протяженностью 3,1 километра повысит транспортную доступность для населения региона почти в четыре раза - с 21 до 70 процентов, обеспечит снижение на 4,1 миллиарда рублей бюджетных затрат на "северный завоз" ежегодно, даст мультипликативный эффект в развитии смежных отраслей экономики.

В более глобальном плане он станет важным звеном транспортного коридора между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом.

К реализации этого проекта подступались не единожды, и всегда находились препятствия, не позволявшие его осуществить. Но сейчас, благодаря усилиям руководства республики, речь идет уже не просто о высокой степени готовности. Как сообщил вице-премьер правительства Якутии Дмитрий Бердников, практически начались работы "на земле и на воде", включая вынос инженерной инфраструктуры, строительство временных дорог, устройство вахтовых поселков, технологических причалов и островков под фундаменты главных опор.

События развиваются очень быстро. В феврале 2020-го было заключено соглашение о проектировании, строительстве и эксплуатации мостового перехода. 11 марта этого года вопрос строительства Ленского моста был рассмотрен и поддержан на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под руководством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Протоколом заседания Научно-технического совета Росавтодора от 19 марта 2021 года поддержана концепция технических решений проекта, в том числе использование вантовой трехпилонной конструкции строительства мостового перехода.

- В настоящее время проводится работа с минфином России по финансовым параметрам проекта, - сообщил Дмитрий Бердников.

Депутаты Госсобрания отметили, что за короткое время правительством республики проделана огромная работа по продвижению проекта. Они заострили внимание на том, что уже сейчас надо решать вопросы привлечения к предстоящим масштабным строительным работам местных жителей. Кроме того, необходимо получить более конкретные прогнозы по ожидаемому мультипликативному эффекту от строительства моста. А самое главное, для того, чтобы объект был построен в запланированные сроки, надо работать единым фронтом.

- Необходимо консолидировать усилия всего парламентского корпуса и правительства Якутии вокруг этого крупнейшего для республики инфраструктурного проекта, - подытожил мнения участников обсуждения Игорь Григорьев.