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30.03.2021 07:03

Для россиян все дешевле

Республика Корея приглашает туристов из России
Текст: Ольга Журман
Национальная организация туризма Кореи (НОТК) надеется, что с лета нынешнего года границы будут открыты и путешествия вновь станут возможными. НОТК, ориентируясь на интерес россиян к Стране утренней свежести, ввела льготы исключительно для туристов из России и запустила для них акцию "А поехали в Корею?". Этот приятный подарок объясняется тем, что 2020-2021 годы объявлены Годами взаимных культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея.
Сеул, башня Намсан Фото: НОТК Сеул, башня Намсан Фото: НОТК
Сеул, башня Намсан Фото: НОТК

Льготы - это скидки на посещение 162 достопримечательностей Южной Кореи. Вплоть до 31 декабря 2021 года в популярных местах туристы из России будут платить за билеты меньше, чем другие иностранные туристы. Чтобы воспользоваться скидками, необходимо всего лишь предъявить паспорт и авиабилет.

Например, в столице страны Сеуле при подъеме на башню Намсан туристы, кроме льготного билета, получат мороженое. Скидки действуют и при посещении парка развлечений Everland, горнолыжного курорта Yongpyeong Resort, при заказе автобусной экскурсии в Пусан. На две тысячи вон меньше российский турист заплатит за визит в Alive Museum в Сеуле. В этом "Ожившем музее" можно стать частью любой картины и сделать необычные, поражающие воображение фотографии. В числе главных достопримечательностей столицы - пять королевских дворцов, каждый из которых уникален и потрясающе красив.

Зона животных Zootopia, парк развлечений Everland Фото: НОТК

Если турист из России решит побывать в самой густонаселенной провинции Кенгидо, то может рассчитывать на 30-, а то и 50-прооцентую скидку при посещении некоторых достопримечательностей: большого океанариума с разнообразной морской фауной, где можно покормить рыбок и посмотреть дайвинг-шоу, водного парка Onemount. В городе Коянг стоит побывать в студии, где представлены новые модели автомобилей, а также в зале с роботами, собирающими машины, и увидеть 5D-симулятор с гоночной трассой. Интересна туристам будет и традиционная корейская деревня "Минсокчхон", она состоит из 260 домов в традиционном корейском стиле, уличного рынка, различных ремесленных лавок, а также особняка янбана (местного феодала).

Традиционная корейская деревня «Минсокчхон» Фото: НОТК

Бонусную фишку российские туристы получат в казино Daegu Casino в городе Тэгу. А после выигрыша им будет приятно окунуться в крытые термальные ванны, погреться в сауне или поплавать в открытом аквапарке с горячими источниками, горками и волновым бассейном.

В городе Инчхон можно прокатиться на катере по устью реки Ханган, прогулка длится 90 минут и заканчивается фейерверком. Можно выбрать дневную экскурсию с 20-процентной скидкой или вечернюю с 30-процентной.

Провинция Канвондо считается самой живописной в Корее. Наиболее известная туристическая достопримечательность здесь - национальный парк Сораксан, через который проходит несколько благоустроенных хайкинг-маршрутов. Российским туристам в провинции Канвондо можно рассчитывать на скидки в 25-30-50 процентов при шопинге в магазинах Yongpyeong Resort и Alpensia Resort, а также на специальный тариф при поездке на такси.

Пик Сонсан Ильчульбон, остров Чеджудо Фото: НОТК

Чеджудо - самый большой остров и самая маленькая провинция Южной Кореи. Он сформирован несколькими вулканическими извержениями, произошедшими за последние 1,2 миллиона лет. Состоит, в основном, из застывшей лавы. Благодаря тропическому облику Чеджу стал настоящей находкой для туристов, которые устремляются сюда из разных уголков планеты. Из островного музея ракушек и кораллов World Seashell Museum ваша семья уйдет с подарками: дамы - с жемчужными серьгами, дети - с подвеской из ракушкой. Детей стоит сводить и в самый большой парк динозавров Jeju Dinosaur Land, и в музей плюшевых мишек Joanne Bear Museum, тем более что в последнем действует 50-процентая скидка на билеты.

Список популярных для посещения мест можно взять в офисе НОТК или найти на его сайте.

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