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30.03.2021 21:30
Рубрика: Происшествия

Дикий приказ из интернета

Следственный комитет проверяет, почему дети порезались в школе
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8418)
В поле зрения Следственного комитета РФ опять попал молодежный интернет-сервис TikTok. В Амурской области местным подразделением этого ведомства начата так называемая доследственная проверка дикого инцидента, произошедшего в одной из местных школ.

Как объяснили в СК корреспонденту "РГ", все началось с того, что в местной прессе появилась информация о том, что несколько учеников пятого класса нанесли себе порезы на руках. И якобы их на столь странные действия призвали из Сети, которую смотрят большинство детей и подростков.

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- В ходе проверки будут выяснены обстоятельства произошедшего, причины и условия, которые привели к данному происшествию, проверена полнота и эффективность мер, принимаемых руководством учебного заведения для безопасности учебного процесса, - заявили в следственном ведомстве.

По результатам доследственной проверки будет принято, как говорят следователи на профессиональном языке, процессуальное решение. То есть могут вполне возбудить уголовное дело. Против кого, покажут результаты проверки.

Но доследственная проверка, которая сейчас идет в Амурской области, оказалась не единственным подобным мероприятием, которое вынуждены проводить в СКР. Так, во вторник следователи на другом конце страны - в Ярославле - организовали точно такую же доследственную проверку после появления в социальной сети записи трэш-стрима. На ней некие совсем молодые люди издевались над 30-летней женщиной. А потом разгромили ее квартиру.

По призыву из Сети несколько учеников пятого класса нанесли себе порезы на руках

Как объяснил официальный представитель следственного управления СК по Ярославской области Евгений Сучков, все происходящее транслировалось в TikTok, в то время как организаторы собирали донаты от зрителей.

Фото: GettyImages
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Судя по тому, что рассказывают в Следственном комитете, во время всех безобразий в соседней комнате находилась 30-летняя хозяйка. По словам представителя Следственного комитета, сотрудниками ведомства в настоящий момент проверяется информация о том, что женщину подростки могли напоить и надругаться над ней. На этот момент эти видеозаписи уже удалены.

Главное, что подчеркивают представители Следственного комитета, - все участники этой дикой трансляции в социальной сети были несовершеннолетними.

Напомним, в СК делами, которые касаются детей и подростков, занимается специальное подразделение.

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