В Хабаровске экс-сотрудник МЧС пойдет под суд за мошенничество

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС (часть 3 статьи 159).

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый вступил в переговоры с представителем проектно-строительной организации. Последнему требовалось оперативно согласовать документы, связанные с пожарной безопасностью объекта на территории региона. При этом фигурант дела представился частным лицом, у которого есть связи с сотрудниками ГУ МЧС. Благодаря чему он якобы мог бы оказать содействие в согласовании.

"В итоге злоумышленник получил от представителя проектно-строительной организации 280 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Установлено, что мужчина никаких действий по согласованию документов не принял. Более того, его должность не позволяла влиять на решение, которое выносит нормативно-технический совет МЧС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.