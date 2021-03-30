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30.03.2021 09:16
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске экс-сотрудник МЧС пойдет под суд за мошенничество

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении экс-сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы краевого ГУ МЧС (часть 3 статьи 159).

Приморского депутата обвинили в мошенничестве на 17 млн рублей

По версии следствия, в декабре 2018 года обвиняемый вступил в переговоры с представителем проектно-строительной организации. Последнему требовалось оперативно согласовать документы, связанные с пожарной безопасностью объекта на территории региона. При этом фигурант дела представился частным лицом, у которого есть связи с сотрудниками ГУ МЧС. Благодаря чему он якобы мог бы оказать содействие в согласовании.

"В итоге злоумышленник получил от представителя проектно-строительной организации 280 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Установлено, что мужчина никаких действий по согласованию документов не принял. Более того, его должность не позволяла влиять на решение, которое выносит нормативно-технический совет МЧС.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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