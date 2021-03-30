В Магадане гендиректор Фонда капремонта пойдет под суд за взятки

Завершилось расследование уголовного дела в отношении генерального директора Фонда капитального ремонта Магаданской области. Мужчина обвиняется в получении коммерческого подкупа в крупном размере (пункт "г" части 7 статьи 204 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СК региона, 16 ноября прошлого года глава фонда получил 660 тысяч рублей от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью, а после совершил в их интересах некие действия, входившие в его служебные полномочия. Во время получения взятки мужчину задержали с поличным сотрудники областного УФСБ.

Обвиняемый полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. Сейчас материалы дела переданы прокурорам для утверждения обвинительного заключения и направления в суд.