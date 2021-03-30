В Приморье из-за песчаной бури в КНР прошел «рыжий дождь»

Мощная песчаная буря с сильным ветром в Китае вызвала "рыжий" дождь в Приморье, сообщает РИА Новости со ссылкой на Примгидромет.

Сильный ветер поднял песок в нижние слои тропосферы, а воздушные потоки перенесли его на большие расстояния, вплоть до Приморского края. Туда осадки накануне принес циклон с Японского моря. После этого местные жители увидели на своих автомобилях и других поверхностях рыжие пятна.

"Также можно было наблюдать пожелтевший лед и снег на перевалах", - говорится в сообщении.

Отметим, что снег выпал местами на севере Приморья.