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30.03.2021 06:28
Рубрика: Общество

В Приморье выпустили в природу двух японских журавлей

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба МРОО "Центр ''Тигр'' Фото: Пресс-служба МРОО "Центр ''Тигр''
Фото: Пресс-служба МРОО "Центр ''Тигр''

Два краснокнижных японских журавля выпущены в естественную среду обитания в Ханкайском заповеднике в Приморье, сообщается на сайте МРОО "Центр "Тигр".

Они были спасены от гибели и прошли подготовку к самостоятельной жизни в Центре реабилитации тигров и других редких животных "Тигр". Эти птицы - представители самого редкого из шести видов журавлиных, встречающихся в бассейне Амура. Для центра опыт их реабилитации был первым.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Один журавль привезен из Еврейской автономной области полуторамесячным птенцом. Второй - двухлетний Квотер - уже известен зоологам, он был выпущен в природу в мае 2020 года. Но не улетел на зимовку и оказался на севере Приморья, в стороне от миграционных путей. Квотера удалось спасти благодаря передатчику на нем.

- Очень хорошо, что сейчас эти птицы поддерживают контакт между собой, общаются с помощью звуков. И, конечно, важен их совместный выпуск в природу - они оба неполовозрелые и будут держаться друг друга, что поможет им в адаптации и выживании, - комментирует ведущий координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, кандидат биологических наук Анна Сердюк.

По словам директора Амурского филиала WWF России, кандидата химических наук Петра Осипова, в Ханкайском заповеднике уже появились дикие журавли, которые вернулись с зимовки. Молодые птицы во время перелета объединяются друг с другом, образуя малочисленные группы. Выпускаемым журавлям легче будет найти контакт именно с такими особями.

Специалисты обязательно будут следить за подопечными, как минимум, первую неделю.

Справка "РГ"

Японский журавль - редкая птица, размножается медленно. Обычно у пары выживает только один птенец, даже если в гнезде отложено два яйца, поэтому каждая особь на счету.

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