Алексей Демкин официально вступил в должность мэра Перми

Сегодня в Перми в Театре юного зрителя прошла инаугурация нового главы города Перми Алексея Демкина.

Произнося присягу, Алексей Демкин отметил, что главной своей задачей на посту мэра Перми считает повышение уровня и качества жизни населения города.

- Я четко понимаю, сколько нерешенных задач еще осталось, и как много ждут от меня лично, моей команды жители, нужно улучшить качество повседневной жизни и сделать все, чтобы она была комфортной, безопасной, экологичной и главное дружелюбной. Пермяки ждут, чтобы за глобальными проектами не терялось внимание к их конкретным, насущным проблемам, мы будем делать то, что от нас ожидают люди, - добавил мэр.

Напомним, на должность главы города Алексей Демкин был выбран депутатами Пермской городской думы. С 2011 года прямые выборы мэра в Перми отменены. Всего на должность мэра претендовали 10 человек. По результатам конкурсного отбора на рассмотрение депутатов выдвинули двух кандидатов - Алексея Демкина и предпринимателя Эдуарда Хайруллина. Первый из них победил.