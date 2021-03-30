Гагарин об Оренбуржье: "Нигде так от души не отдыхал, как у вас здесь"

Уникальную фотографию прислала в "Российскую газету" для народного проекта "Мой Гагарин" доктор филологических наук, профессор Ольга Скибина (Озерова): на снимке - Юрий Гагарин на отдыхе в Оренбургской области. Сюда осенью 1962 года Юрий Алексеевич приехал с женой Валей навестить ее родителей.

Вот что написала нам Ольга Михайловна:

- Это 12 сентября 1962 года: на обороте фотографии надпись, которую перьевой ручкой сделала моя мама. А мой отец - Михаил Иванович Озеров (на снимке: справа второй) тогда был председателем Сакмарского райисполкома Оренбургской области. Его подробный рассказ о том приезде Гагарина был опубликован в газете "Оренбургская неделя" весной 1997 года.

"Гагарин приехал как-то неожиданно. Никто нас не предупреждал, - вспоминал Михаил Озеров в интервью журналистке Татьяне Текутьевой . - Хотя по должности мне бы полагалось знать. Возвращаюсь с сессии, а мне говорят, у нас Гагарин отдыхает. С ним приехал или он приехал с председателем комитета госбезопасности Павлом Ивановичем Заводиным. Он у нас в том году был уполномоченным по уборке. Гостиницы тогда не было. И жил Павел Иванович в палатке, в месте, где Салмыш впадает в Сакмару, недалеко от районного центра. Очень красивое место с пчельником и домиком пчеловода. Павлу Ивановичу там понравилось. Видимо, поэтому он и привез сюда Гагарина для отдыха. Приехали, вечером сети поставили, утром рыбу поймали. Гагарин ружьишко взял, куропатку подстрелил….

Знаете, масса людей перебывала там. То одни приедут, то другие. Все узнали как-то. Приезжает, допустим, председатель колхоза: "Мне председатель райисполкома нужен". Гагарин смеется: "Знаем, знаем, давай к нам". А шоферу председательскому тоже охота было на космонавта посмотреть. Он прятался в кустах. Гагарин его увидел: "Ты чего прячешься? Выходи! Давай поздороваемся, ты ж с космонавтом за руку ни разу не здоровался!". И вот сколько людей новых не появлялось, он всех замечал. Со всеми здоровался.

Такой простоте, какая в нем была, я удивился. Гагарин с удовольствием пел. И голос отличный.

Я, было, попытал его:

- Юрий Алексеевич, сверху-то как, видно все?

Он говорит:

- Что надо, то и видно.

Больше ни в какие подробности не вдавался. Так что мы главным образом про отдых, рыбалку да охоту беседовали.

На прощание Юрий Алексеевич нам сказал:

"Знаете, я проехал двадцать восемь стран, но нигде так от души не отдыхал, как у вас здесь". Это дословно.

Спустя некоторое время семья Михаила Ивановича Озерова получила от Гагарина его фотоснимок с автографом.

А на присланном в редакцию фото из личного архива семьи Озеровых рядом с первым космонавтом самые обычные люди: колхозники, водители, рыбаки, пчеловод (с бородой), председатель колхоза Евгений Бахметьев (крайний слева), рядом второй секретарь Сакмарского райкома партии Зоя Рябова. Автора снимка, как пишет профессор Ольга Скибина (Озерова), пока не удалось установить.

Дорогие читатели!

"Российская газета" в юбилейный год полета Юрия Гагарина обращается с предложением: делаем вместе народный проект "Мой Гагарин".

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