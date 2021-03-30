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В Перми на мусорном полигоне решили построить экологический технопарк. А тульские вузы подключились к экопроекту "Высшая школа утилизации". В этом же направлении работают и другие регионы.

Цель - обеспечить на сто процентов сортировку и вдвое сократить объем твердых коммунальных отходов, направляемых на полигоны. Такие задачи поставлены и перед нацпроектом "Экология".
Кто должен сортировать мусор

За два года работы в Тульской области программы "Школа утилизации: электроника" удалось не допустить попадание на полигоны почти 250 тонн электронных отходов. К программе присоединилась и Нижегородская область. За несколько месяцев удалось собрать более 50 тонн опасного мусора. Всё утилизировано.

А в новый жилой район Екатеринбурга - Академический - теперь приезжает колонна мусоровозов разного калибра. Впереди самый маленький - на базе японского грузовичка с рисунком веселого бобра на борту, потом средний, а замыкает шествие уже солидных размеров мусоровоз Iveco. Из подъездов выкатывают тоже разноцветные контейнеры и распределяют по машинам.

"На полигонах работают мусоросортировочные комплексы, которые способны перерабатываемые отходы тут же пустить в дело", - пояснил начальник контрольно-эксплуатационной службы "Спецавтобаза" Сергей Тесля. К проекту намерены подключиться управляющие компании еще одного района.

Расширяется и география городов, участвующих в программе. В Пермском крае количество перерабатываемых отходов увеличат в 14 раз. Это станет возможным после ввода мусоросортировочных предприятий. Все отобранное вторсырье будет направлено на вторичную переработку.

Также готовится проект по строительству экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми. Его проектная мощность составит 300 тысяч тонн в год. Здесь будет создан комплекс по переработке мусора с сортировочной станцией и площадкой мембранного компостирования органики.

Генеральная уборка

В 2020 году в России ликвидировано 22 свалки и полигона. Генеральная уборка проведена в Татарстане, Удмуртии, Чечне, Московской, Владимирской, Кировской, Тамбовской, Нижегородской областях.

Общая площадь восстановленных земель составила более 250 гектаров. Предотвращена угроза жизни и здоровья более 1,5 миллиона человек.

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