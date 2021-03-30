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30.03.2021 11:39
Рубрика: Происшествия

Нижегородских полицейских заставили скинуться на премии начальству

Текст: Яна Шамаева

Уголовное дело за взятку в особо крупном размере возбудили в отношении руководства нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, рядовых сотрудников отдела вынудили отдать часть своих новогодних премий начальству.

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Инцидент произошел в декабре прошлого года, каждому сотруднику пришлось отдать от 10 до 15 тысяч рублей из своей премии на взятки начальству. Всего руководители управления собрали со своих подчиненных более миллиона рублей.

Расследованием преступления занимались служба собственной безопасности транспортной полиции и региональное управление ФСБ России.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в отношении полицейских начальников возбужденного уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Имена фигурантов дела и их должности не раскрываются, в ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Преступления правоохранителей Борьба с коррупцией

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