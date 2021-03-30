Нижегородских полицейских заставили скинуться на премии начальству

Уголовное дело за взятку в особо крупном размере возбудили в отношении руководства нижегородского линейного управления МВД России на транспорте. Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, рядовых сотрудников отдела вынудили отдать часть своих новогодних премий начальству.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, каждому сотруднику пришлось отдать от 10 до 15 тысяч рублей из своей премии на взятки начальству. Всего руководители управления собрали со своих подчиненных более миллиона рублей.

Расследованием преступления занимались служба собственной безопасности транспортной полиции и региональное управление ФСБ России.

По данным Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в отношении полицейских начальников возбужденного уголовное дело по части шестой статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". Имена фигурантов дела и их должности не раскрываются, в ближайшее время решится вопрос об избрании им меры пресечения.