Пермский край первым в России провел биржевые торги вторичным сырьем

Прикамье стало первой в России площадкой для запуска электронных торгов вторичным сырьем.

Торги состоялись 26 и 29 марта на электронной площадке "ТЭК-Торг", дочерней организации Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

- Мы видим потенциал для биржевой торговли в сфере реализации вторичных материалов и в создании производственных площадок переработки отходов. Реализация вторсырья через торги позволит выстроить эффективные цепочки переработки полезных фракций отходов и обеспечить рынками сбыта предприятия-переработчики, - отметил Дмитрий Махонин.

- Сегодня предприятия региона торгуют практически полной линейкой биржевых товаров. Развитие в регионе экономики замкнутого цикла через электронную торговлю вторсырьем - важнейший этап на пути создания необходимых условий для российского бизнеса по закупке вторичного сырья для производства товаров. В ближайшее время мы планируем масштабировать этот опыт и на другие регионы России, - подчеркнул вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов.

На первых торгах продавцом на бирже выступила компания "Буматика". Компания выставила на онлайн-торги два наименования вторичных материальных ресурсов - макулатуру и вторичный полиэтилентерефталат брикетированный. Оба лота ушли с молотка.

По словам главы региона Дмитрия Махонина, нацпроектом "Экология" поставлена задача к 2030 году обрабатывать 100 процентов отходов и не менее 15 из них перерабатывать.

Сегодня в Прикамье работают уже три мусоросортировочные линии, завершены пусконаладочные работы на мусоросортировочном комплексе при полигоне ТКО в деревне Ключики Пермского района. Объект готовится к запуску в эксплуатацию.

Также завершается обустройство мусоросортировочной линии в Лысьве. Эти мощности планируется ввести в эксплуатацию уже в ближайшее время. Разрабатывается проектно-сметная документация экотехнопарка на полигоне Софроны в Перми с проектной мощностью в 300 тысяч тонн в год.