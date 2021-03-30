Прикамье вступает в промкооперацию с производителем минудобрений

Соглашение и дорожная карта взаимодействия с промышленным комплексом Пермского края с ПАО "Акрон" будет подписан на Пермском инженерно-промышленном форуме 15-16 апреля 2021 года.

Накануне глава Прикамья Дмитрий Махонин провел рабочую встречу с Александром Поповым - председателем совета директоров ПАО "Акрон" и Александром Пуповым - генеральным директором акционерного общества "Верхнекамской Калийной Компании".

Стороны обсудили выполнение планов текущего специнвестконтракта (СПИК) на освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, заключение нового соглашения и дорожной карты по его реализации, а также совместные шаги в развитии промкооперации с региональными товаропроизводителями.

Как отметил Дмитрий Махонин, выполнение СПИКа по строительству Талицкого ГОКа - ключевая задача не только для региона, но и для РФ, поскольку новое производство ориентировано на экспорт. Объем инвестиций в проект составит 87,6 миллиарда рублей.

- Для нас этот СПИК важен, прежде всего, потому что для его реализации будет создано свыше двух тысяч новых рабочих мест. Не менее значимы перспективы формирования промышленной кооперации такого крупного производителя минеральных удобрений с нашими пермскими предприятиями, специализирующимися на изготовлении средств индивидуальной защиты, газоанализаторов и прочем оборудовании. Наконец, регион заинтересован в сотрудничестве с АО "ВКК" в научной отрасли, поэтому приглашаем компанию к участию в работе Пермского научно-образовательного центра "Рациональное недропользование". Считаю, нужно проработать вопрос подготовки базового соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, в котором будут отражены все направления нашей совместной работы, - обозначил Дмитрий Махонин.

Председатель совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов заявил, что с момента заключения СПИКа компанией инвестировано более трех миллиардов рублей, создано 146 новых рабочих мест.

- За последний год мы завершили проходку и крепление двух вертикальных шахтных стволов. Выполнен монтаж водопреграждающих устройств и гидроизоляции шахтных стволов. Ведем подготовку к сооружению армировки стволов. На стратегическом совещании с акционерами, которое состоялось буквально на прошлой неделе, мы согласовали выделение дополнительных средств на проект в этом году. В июле будем принимать решение о финансировании на следующий год. В апреле 2025 года ожидаем первую тонну хлористого калия. В 2028 году мы должны уже выйти на заявленную проектную мощность в два миллиона тонн, - уточнил Александр Попов.

Из-за смещения сроков реализации инвестпроекта на два года возникла необходимость доработать существующий СПИК и подписать новое соглашение вместе с дорожной картой. Стороны договорились, что документ о сотрудничестве между Пермским краем и ПАО "Акрон" будет заключен в рамках Пермского инженерно-промышленного форума.

Это традиционное мероприятие Прикамья, которое объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны.

В рамках экспозиционной программы будет впервые представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.