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Самарские ученые-медики придумали, как можно быстро и качественно в дистанционном формате проверить слух пациентов. Человек может находиться в любой точке мира, пусть даже в Антарктиде. Если там есть интернет, врач-отоларинголог в течение 72 часов после обследования выдаст заключение.

Пациенту требуется только зайти через смартфон, планшет или компьютер на сайт Клиник Самарского государственного медицинского университета. Услуга бесплатная. Ученые сравнивали диагностику с помощью приложения со стандартной процедурой исследования слуха в клинических условиях. Погрешность в постановке диагноза минимальная!

Фото: Harold Cunningham/Getty Images
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"Это приближает помощь к людям, которые сейчас вынужденно не так часто обращаются в поликлинику по таким проблемам - как шум в ушах, нарушения слуха и так далее, - рассказывает завкафедрой оториноларингологии Татьяна Владимирова. - Наши приложения для проверки слуха сами анализируют показатели и выдают результат". Уникальность разработки ученых в том, что результаты оценивают именно врачи. Они делают заключение и дают пациенту рекомендации.

А в Новосибирской области было разработано и внедрено мобильное приложение "112 - Экстренная помощь" с разделом "COVID-19". Пациенты могут заносить в приложение информацию о своем здоровье и получать консультацию врача.

К этой работе подключился интеллектуальный голосовой помощник-консультант "Робот Николай". "Он взаимодействует с мобильным приложением "Экстренная помощь", где внедрен раздел "COVID-19", - рассказал министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. -Николай звонит находящимся на амбулаторном лечении и уточняет состояние их здоровья. Сейчас он обслуживает номер Единой регистратуры 124. Таким образом мы решили проблему с дозвоном в медицинские организации".

Робот является карманным помощником, который в режиме 24/7 готов прийти на помощь, пояснила начальник отдела технологий искусственного интеллекта "Центра цифровой трансформации" Мария Антонова . Он запишет к врачу, уточнит время записи или отменит ее, предоставит справочную информацию, проконсультирует по большому количеству вопросов. "Николай виртуален, его нельзя увидеть, но он очень эффективен и оказывает неоценимую помощь, - отмечает Мария Антонова. - Он может распознать даже очень тихую и неразборчивую речь. Что важно при взаимодействии с больными людьми, которые не могут громко и отчетливо разговаривать". В среднем робот Николай принимает около 15 тысяч звонков в день.

Справка "РГ"

Благодаря нацпроекту "Цифровая экономика" были созданы и внедряются электронные медкарты, голосовое заполнение медицинских документов, приложение для онлайн-диагностики побочных эффектов лекарств, медтехника на платформе VR, система цифровой проверки слуха, техноаптечка и искусственный интеллект в токсикологии.

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