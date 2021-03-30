В Казани мужчина набил тату с лого застройщика ради скидки на квартиру

Одна из строительных компаний Татарстана для увеличения продаж квартир решила пойти по необычному пути: предложила будущим клиентам хорошую скидку, если те нанесут логотип жилого комплекса на свое тело.

Житель Казани решил сэкономить на данном предложении и использовать себя в качестве места для рекламы. Соответствующее видео он разместил в одной из социальных сетей.

- Скидка в сто тысяч рублей за такую маленькую картинку, - явно с гордостью произносит обладатель новой татуировки и вскоре возможно новой квартиры.

Пока неизвестно, решился ли кто-нибудь еще на данное рекламное предложение, или пока этот случай в Татарстане будет единственным.