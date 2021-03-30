Разрушенную в годы революции усадьбу адмирала Федора Ушакова восстановят в Темниковском районе Мордовии. Такое решение принято в преддверии 20-летия канонизации знаменитого флотоводца - это событие будет отмечаться в августе текущего года.

Как стало известно "РГ", этот проект стал возможным благодаря включению Темниковского района в федеральный паломническо-туристический кластер Арзамас - Дивеево - Саров. Решение об этом было принято в ходе заседания его попечительского совета при участии первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко и министра культуры РФ Ольги Любимовой.

Напомним, что в августе 2001 года Русская православная церковь впервые в своей истории канонизировала военного моряка. В чине праведного воина был прославлен адмирал Федор Ушаков - основатель и первый главнокомандующий Черноморским флотом. Примечательно, что в перечне святых, канонизированных в Мордовии, значится еще один Феодор Ушаков - настоятель Санаксарской обители. Он приходится флотоводцу родным дядей. Именно в окрестностях монастыря и решил провести остаток своих дней непобедимый военачальник, после отставки посвятивший себя воспитанию племянников. Могила Ушакова находится на территории монастыря. А вот усадьба адмирала близ деревни Алексеевка была разрушена - от нее остался только пруд.

- По предварительным оценкам, на восстановление потребуется порядка 150 миллионов рублей, - рассказал "РГ" глава Темниковского района Сергей Кизим. - Для нас важно воссоздать атмосферу той эпохи: собраны исторические справки, схемы, чертежи 200-летней давности, имеются фото дома.