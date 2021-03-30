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30.03.2021 13:07
Рубрика: Происшествия

В Нижегородской области пенсионерка погибла из-за подожженной игрушки

Текст: Яна Шамаева

В Нижегородской области пенсионерка погибла при пожаре, случившемся из-за подожженной игрушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

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Трагедия произошла 25 марта в одном из домов деревни Бажино Варнавинского района. Утром этого дня местная жительница привела к соседке своего шестилетнего сына, чтобы та за ним присмотрела. В доме также находилась была пенсионерка 1936 года рождения.

Мальчик был один в комнате. Пока никто не видел, он взял зажигалку и поджег мягкую игрушку. Огонь с нее начал распространяться по всему дому. Мальчик и хозяйка дома успели выбежать, а родственница женщины погибла.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 109 УК России "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи напоминают родителям: не оставляйте детей без присмотра даже с их старшими братьями и сестрами подросткового возраста, не храните в доступном месте спички, зажигалки и другие источники огня, регулярно беседуйте с детьми о правилах пожарной безопасности.

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