Когда-то он входил в состав одного из крупнейших предприятий области - "Химмаш".
После приостановки деятельности завода порт ждало разграбление и неминуемое разрушение, однако силами холдинга он был восстановлен и продолжил свою работу на благо экономики страны.
Помимо своего расположения и акватории, которая может принимать суда различных типов, порт обладает уникальным грузоподъемным оборудованием, позволяющим осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с негабаритными грузами до 640 тонн.
Это два козловых крана фирмы MAGUE (Португалия) грузоподъемностью по 320 тонн каждый, которые могут работать одновременно.
Сейчас порт активно принимает и накапливает на своей разгрузочной площадке грузы весом около 70 тонн каждый, чтобы сразу после открытия навигации отправить их потребителям водным транспортом.
Учитывая то, что порт расположен в 30 километрах от устья Оки, груз может быть доставлен по воде в порты пяти морей: Каспийского, Черного, Азовского, Белого и Балтийского.
Перевозить такого рода грузы иным транспортом, кроме водного, существенно дороже, а порой и просто невозможно.
Деятельность холдинга "Логопром" позволяет предприятиям Нижегородской области активнее выходить на новые рынки, в том числе - и на рынки других стран.
Сейчас "Логопром" сосредотачивает свои усилия на крупных инфраструктурных проектах. Это строительство новых контейнерных терминалов, расширение деятельности речных портов, справедливо полагая, что это повысит привлекательность области в глазах инвесторов и производителей.
Справка
Логопром - российская частная многопрофильная инфраструктурно-логистическая компания, работающая в сфере В2В. Владеет собственными мультимодальными перегрузочными комплексами на Волге, Оке, в нижегородском регионе, Подмосковье и на Урале.
Активно внедряет инновации, новые технологии мирового уровня. Специализация - поставка, прием, выгрузка, хранение, доставка массовых генеральных, навалочных, наливных грузов для промышленности и строительства, а также логистика проектных грузов, перегрузка, хранение в собственных портах и на терминалах. Логопром в своей стратегии опирается на принципы устойчивого развития.
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