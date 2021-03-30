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30.03.2021 08:50

Любой груз им по силам

Компания "Логопром" готовится к открытию навигации 2021 года
Текст: Валентина Михайлова
Российская газета - Экономика Поволжья № 66(8417)
Одним из уникальных комплексов, входящих в состав компании "Логопром", является порт негабаритных грузов, расположенный на р. Оке в промзоне города Дзержинска.
Два козловых крана могут вместе перемещать негабаритные грузы весом до 640 тонн. Фото: "Логопром" Два козловых крана могут вместе перемещать негабаритные грузы весом до 640 тонн. Фото: "Логопром"
Два козловых крана могут вместе перемещать негабаритные грузы весом до 640 тонн. Фото: "Логопром"

Когда-то он входил в состав одного из крупнейших предприятий области - "Химмаш".

После приостановки деятельности завода порт ждало разграбление и неминуемое разрушение, однако силами холдинга он был восстановлен и продолжил свою работу на благо экономики страны.

Помимо своего расположения и акватории, которая может принимать суда различных типов, порт обладает уникальным грузоподъемным оборудованием, позволяющим осуществлять погрузочно-разгрузочные работы с негабаритными грузами до 640 тонн.

Это два козловых крана фирмы MAGUE (Португалия) грузоподъемностью по 320 тонн каждый, которые могут работать одновременно.

Сейчас порт активно принимает и накапливает на своей разгрузочной площадке грузы весом около 70 тонн каждый, чтобы сразу после открытия навигации отправить их потребителям водным транспортом.

Учитывая то, что порт расположен в 30 километрах от устья Оки, груз может быть доставлен по воде в порты пяти морей: Каспийского, Черного, Азовского, Белого и Балтийского.

Перевозить такого рода грузы иным транспортом, кроме водного, существенно дороже, а порой и просто невозможно.

Деятельность холдинга "Логопром" позволяет предприятиям Нижегородской области активнее выходить на новые рынки, в том числе - и на рынки других стран.

Сейчас "Логопром" сосредотачивает свои усилия на крупных инфраструктурных проектах. Это строительство новых контейнерных терминалов, расширение деятельности речных портов, справедливо полагая, что это повысит привлекательность области в глазах инвесторов и производителей.

Андрей Иванов, генеральный директор холдинга "Логопром": Наша главная цель - сделать так, чтобы именно Нижегородская область становилась крупнейшим логистическим центром огромного региона от Москвы на западе до Урала на востоке. Фото: "Логопром"

Справка

Логопром - российская частная многопрофильная инфраструктурно-логистическая компания, работающая в сфере В2В. Владеет собственными мультимодальными перегрузочными комплексами на Волге, Оке, в нижегородском регионе, Подмосковье и на Урале.

Активно внедряет инновации, новые технологии мирового уровня. Специализация - поставка, прием, выгрузка, хранение, доставка массовых генеральных, навалочных, наливных грузов для промышленности и строительства, а также логистика проектных грузов, перегрузка, хранение в собственных портах и на терминалах. Логопром в своей стратегии опирается на принципы устойчивого развития.

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