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30.03.2021 08:30
Рубрика: Происшествия

В Пермском крае при пожаре погибли мать и двое детей

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Прошлой ночью в селе Барда Пермского края загорелся частный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела 33-летней женщины и ее двоих детей 2017 и 2013 годов рождения.

Число пострадавших при взрыве в жилом доме Татарстана выросло до семи

Как сообщили в СУ СК России по региону, по факту гибели людей следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Сейчас сотрудники Осинского межрайонного следственного отдела проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются причины возгорания и обстоятельства гибели людей.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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