В Пермском крае при пожаре погибли мать и двое детей

Прошлой ночью в селе Барда Пермского края загорелся частный дом. Во время тушения пожара были обнаружены тела 33-летней женщины и ее двоих детей 2017 и 2013 годов рождения.

Как сообщили в СУ СК России по региону, по факту гибели людей следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Сейчас сотрудники Осинского межрайонного следственного отдела проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются причины возгорания и обстоятельства гибели людей.