В Самарском театре кукол теперь одна из самых передовых сцен страны. А в Екатеринбурге в зрительном зале установят кресла-трансформеры.

Вся эта работа, как и в других регионах страны, ведется в рамках нацпроекта "Культура", который помогает финансировать обновление театров.

Самарский театр кукол в следующем году отметит 90-летний юбилей. Недавно он переехал в реконструированное историческое здание. До этого артисты ютились в бывшем кинотеатре, который пять лет назад был признан аварийным. В новых стенах театра маленьких зрителей встретили спектаклем "Золотой ключик".

"Актеры, бутафоры, швеи получили новые сценические площадки, шикарные мастерские, новейшее оборудование, - поделилась с "РГ" директор театра Ольга Дикушина. - Для нас это сказка, которую превратили в быль". В Самаре теперь одна из самых передовых сцен страны для воплощения смелых замыслов режиссеров.

А для маленьких зрителей с ограниченными возможностями установили подъемник на улице, пандусы, есть специальная гардеробная, санузел, лифт и специальные места в залах.

В Екатеринбурге реконструкция здания театра кукол еще не завершена. Недавно власти города провели экскурсию для СМИ. "Сейчас идет заключительный этап ремонта, - объяснил директор театра Петр Стражников". Новый зрительный зал, рассчитанный на 250 человек, будет чуть меньше, но зато теперь отпадет нужда в подушках, которые выдавали малышам "для увеличения обзора". Будут установлены кресла-трансформеры, удобные для зрителя любого роста и возраста. Специальные места предусмотрены для маломобильных групп населения. Фасад кукольного дома украсит уникальный для Урала арт-объект - кинетический театр "Время чудес": часовой механизм с движущимися куклами. На реконструкцию в Екатеринбурге потратят 352 миллиона рублей. Первые зрители придут в обновленный театр уже в декабре.

В Приамурье театр кукол "Амурчонок" тоже любим уже несколькими поколениями. Сейчас благодаря нацпроекту "Культура" начался капитальный ремонт. "На него выделили 39 миллионов рублей. Мы уже начали работы в технических помещениях. 1 октября, новый театральный сезон, начнем в заметно обновленном помещении "Амурчонка", - рассказала "РГ" Надежда Доргунова, министр культуры и национальной политики Амурской области. До осени обновят большой и малый зрительные залы, полностью заменят кресла. Они будут современные, удобные и с подъемниками. Полностью отремонтируют систему отопления, специалисты уверяют, что из малого зала наконец-то уйдет надоедливый холод.