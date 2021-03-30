В Татарстане появился первый в России Центр электронной торговли

Первого апреля в Татарстане открывается первый dark store. Это магазин без покупателей, похожий на торговый зал обычного супермаркета, в котором собирают онлайн-заказы. Однако специфика его такова, что торгуют здесь продовольствием и товарами первой необходимости. Для этого сегмента принципиально важны скорость комплектации и доставки заказа, а также условия хранения продукции. Организаторы обещают, что клиенту доставят покупку на дом в течение часа после заказа.

Власти Татарстана после эксперимента с самозанятыми придумали для себя новый тренд развития - интернет-торговлю. В республику привлекли практически всех крупных онлайн-ретейлеров, которые работают в России. К 2024 году рынок онлайн-торговли, по мнению экспертов, вырастет в 2,5 раза, и Татарстан намерен усилить работу в данном направлении. Тем более что республика занимает первое место в ПФО и седьмое в РФ по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства - 158 тысяч предприятий. Теперь сюда можно добавить и 100 тысяч самозанятых. Эксперты заявляют, что более 12 тысяч предприятий РТ имеют высокий потенциал для торговли через маркетплейсы.

По результатам исследования Ассоциации компаний интернет-торговли, рынок e-commerce в республике ежегодно прирастает минимум на 30 процентов. По итогам 2020 года его оборот составил 67 миллиардов рублей, а доля в общем объеме ретейла достигла семи процентов (годом ранее было пять процентов). И если раньше жители республики заказывали в основном долгосрочные товары, к примеру цифровую технику или обувь, то после пандемии граждане смело покупают через интернет самую разнообразную продукцию.

Местные предприниматели увеличили свое представительство в сети за прошлый год в 10 раз. Сегодня реализуют продукцию через маркетплейсы около 5000 татарстанских бизнесменов. И если в начале прошлого года многие только слышали о возможности расширить свою клиентуру через сеть, то уже к концу решились попробовать на себе, что такое онлайн-продажи.

- Раньше сезон продаж у меня заканчивался 31 декабря, а после выхода на маркетплейс валенки я продаю с августа до конца апреля, - говорит Алмаз Габидуллин, директор кукморской компании Kiez. - Теплая обувь востребована в тех регионах России, где зима длится больше трех месяцев в году. Раньше возможности выхода на таких клиентов не было...

Однако, по словам самих предпринимателей, есть как психологические, так и технологические факторы, сдерживающие желание начать торговать в интернете. Многие не знают, как правильно упаковать товар, чтобы покупатели выбрали его среди тысяч аналогичных предложений. Да и как технически "закинуть" свою продукцию на виртуальные полки, бизнесмены тоже не всегда в курсе.

Поэтому 1 марта в Татарстане начала работу первая в России автономная некоммерческая организация - Центр электронной торговли "Маркетплейс.Легко", которая должна стать единой сервисной структурой, помогающей МСП республики ведению бизнеса в онлайне и его продвижению. При комплексной поддержке предприниматели могут освоить навыки онлайн-продаж, узнать о специфике регистрации, создании цифрового профиля, сертификации товара и разработке бренда. В центре предприниматель получит информацию о прибыльных бизнес-моделях и новых форматах торговли, локальных факторах и трендах, которые будут влиять в ближайшее время, а также о том, какую стратегию выбрать в зависимости от масштаба и типа бизнеса. Кроме этого, в центре будут координировать отношения бизнесменов с представителями маркетплейсов, логистических и транспортных компаний.

1 апреля в Татарстане запускается марафон для предпринимателей республики. В течение 30 дней участники пройдут бесплатное обучение, подготовят необходимые документы, зарегистрируются на маркетплейсе, начнут продавать и продвигать производимые товары. В ходе марафона эксперты помогут предпринимателям не просто зарегистрироваться на торговой площадке, но и сделать товарный контент, осуществить первую поставку товара или отгрузку заказа, а также начать развитие аккаунта.

Также в Центре электронной торговли начала работать продакшн-студия, где маркетологи, фотографы и модели создают "продающий" внешний вид товара, начиная от красивой профессиональной фотографии и заканчивая видеороликами и грамотным описанием продукта.

- Главное, чтобы студия не была привязана к какому-то конкретному маркетплейсу, потому что один и тот же товар может продаваться на разных площадках, в том числе на собственных площадках предпринимателя, - говорит бизнес-омбудсмен Фарид Абдулганиев. - Первая студия откроется в Казани, а дальше подумаем, как выходить на закамскую зону.

Следующий, но уже более долгосрочный проект, который может быть реализован ближе к началу следующего года, - это создание 3PL-центра. Это склады, где производитель оставляет свой товар, а специалисты уже сами упакуют его, правильно презентуют, правильно доведут его до покупателя. Проект, по словам Абдулганиева, требует больших инвестиций.

- У каждого товара есть свой покупатель, - говорит бизнес-омбудсмен. - Наша задача в нынешних условиях - помочь построить короткий путь от производителя до покупателя.