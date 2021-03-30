В Тольятти запустили первое в РФ производство дождевальных машин полного цикла

В Тольятти Самарской области запущено первое в России производство дождевальных машин полного цикла.

Реализовать инвестиционный проект компании помог Фонд развития моногородов (группа ВЭБ.РФ), который выдал предприятию займ в размере более 30 миллионов рублей.

Напомним, в июле прошлого года МОНОГОРОДА.РФ заключил соглашение с ООО "Билдинг Строй Гроуп" (БСГ) о выдаче беспроцентного займа на закупку необходимого оборудования для создания новой производственной линии самодвижущихся широкозахватных дождевальных машин полного цикла. На предприятии создано 35 новых рабочих мест. продукция предприятия разработана с учетом передовых мировых и отечественных технологий.

- Сегодня ТОСЭР "Тольятти" - лидер по количеству резидентов. Свои проекты здесь реализуют 72 компании, которые уже инвестировали 16,8 миллиарда рублей и создали 5500 рабочих мест. Одной из важнейших составляющих проекта компании "Бизнес Строй Гроуп" является высокая локализация производства - более 90% комплектующих будут изготавливать на площадке компании. Правительство региона, со своей стороны, и в дальнейшем будет оказывать компании всю необходимую поддержку, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В Самарской области для работы с инвесторами и оказания им всесторонней поддержки создано Агентство по привлечению инвестиций.

Сотрудничество компании "Билдинг Строй Гроуп" с Фондом развития моногородов - это показательный пример реализации программы по поддержке российских производств. Ранее МОНОГОРОДА.РФ заключил два соглашения о выдаче беспроцентных займов двум компаниям из Тольятти. Одна из этих организаций, "ЗАВОД ЖБИ ФЛОРКОН", готовится к открытию летом текущего года.

- Меньше чем за год нам удалось реализовать инвестиционный проект. За счет средств, выделенных Фондом развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило создать нам производство полного цикла, а также увеличить мощность до 300 единиц дождевальных машин в год, - сказал генеральный директор "Билдинг Строй Гроуп" Николай Лысов.

Справка "РГ"

ООО "БСГ" является производителем оросительной техники и комплектующих для дождевальных машин, а также оказывает услуги по сервисному обслуживанию и проектированию оросительных систем. Компания является единственным российским предприятием, которое осуществляет производство отечественной широкозахватной техники типа "Кубань". Продукция компании поставляется напрямую сельхозпроизводителям из России и стран СНГ.