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30.03.2021 12:45
Рубрика: Власть

Жителей Ульяновской области переобучат по нацпроекту "Демография"

Текст: Кирилл Шубин (Ульяновск)
По нацпроекту "Демография" ульяновцы будут проходить переобучение по востребованным на рынке труда профессиям. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться безработные граждане и те, кто не смог найти работу по специальности через центры занятости. Также участниками программы станут люди старше 50 лет, женщины в декрете и мамы дошкольников.
Фото: Алексей Юхтанов/РГ Фото: Алексей Юхтанов/РГ
Фото: Алексей Юхтанов/РГ

По информации специалистов Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области, подать заявку на обучение, можно через портал "Работа в России". Операторы программы в течение 15 рабочих дней проверят данные заявителя и затем направят его на обучение. Участвовать в программе могут граждане, зарегистрированные в центрах занятости.

Фото: Администрация города Ульяновска
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Перечень профессий для обучения будет формироваться по уже имеющимся и перспективным вакансиям. Повышение квалификации предусмотрено в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и дополнительных мер в сфере занятости. Со списком направлений профессионального и дополнительного профессионального образования, доступных в регионе, можно ознакомиться при заполнении заявки на обучение. Там же можно увидеть формат учебного процесса: очный или дистанционный. Длительность обучения составит от трех недель до трех месяцев и будет зависеть от выбранной программы и графика занятий.

- С 2021 года три федеральных оператора - РАНХиГС, Томский государственный университет и Ворлдскиллс Россия - будут осуществлять координацию программ обучения на территории всей Российской Федерации. Это позволит реализовать обучение во всех субъектах РФ, в том числе используя дистанционные технологии. В общей сложности около 170 тысяч человек смогут получить новые знания, которые помогут им в трудоустройстве, или открыть собственное дело, - отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Образовательные программы будут предлагаться учебными заведениями под реальные потребности Ульяновской области. Новые знания позволят соискателям стать более востребованными на рынке труда или открыть собственное дело. Программа будет реализована за счет средств федерального бюджета.

- Губернатор Сергей Морозов поставил задачу - восстановить занятость в Ульяновской области и вернуть её к лету на доковидный уровень. Для повышения уровня трудоустройства граждан мы уже внедрили много новых инструментов и применяем новые форматы взаимодействия. Особое внимание уделяется переобучению людей, находящихся в поиске подходящей работы. Также в рамках государственной программы служба занятости представляет безработным гражданам и незанятым пенсионерам, которые стремятся возобновить трудовую деятельность, получить дополнительное профессиональное образование, - рассказала руководитель агентства Светлана Дронова.

Напомним, с 2019 года на территории Ульяновской области было организовано обучение старшего поколения по региональной программе, разработанной по распоряжению губернатора Сергея Морозова. За этот период услугу получили 2093 гражданина. В 2020 году такая возможность была предоставлена женщинам с детьми, удалось обучить 314 человек.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Демография Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновская область - только вперед

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