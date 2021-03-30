Барнаульскую дивизию РВСН полностью вооружат "Ярсами" к концу года

В Алтайском крае проходят крупные командно-штабные учения РВСН. Генералы привлекли к ним более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники Барнаульской 35-й ракетной дивизии. В этом соединении завершается перевооружение с "Тополей" на подвижные грунтовые ядерные комплексы "Ярс". И командующий стратегическими войсками Сергей Каракаев решил лично проверить, как это процесс отразился на боеготовности дивизии.

Накануне Минобороны России сообщило, что на маневрах военные на качественно новом уровне отработают вопросы интенсивных маневренных действий "Ярсов", их маскировки и противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки. Решать поставленные задачи стратегические ракетчики будут во взаимодействии с соединениями и частями Центрального военного округа.

Известно также, что наряду с новейшими автономными пусковыми установками в 35-ю дивизию поступают специальные машины. "Листва" предназначена для дистанционного разминирования. "Тайфун - М" - для борьбы с диверсантами на маршрутах боевого патрулирования. Соединение также снабжают машинами инженерного обеспечения и маскировки и универсальными тепловыми машинами УТМ-80М. Всю эту технику военные используют на своих маневрах.

"В ходе перевооружения соединений также совершенствуется инфраструктура позиционных районов ракетных полков, что позволит обеспечить более качественные условия для эксплуатации ракетного вооружения, подготовки дежурных сил, несения личным составом боевого дежурства и отдыха", - проинформировали в Минобороны РФ.

Ранее командующий РВСН сообщил, что Барнаульскую дивизию полностью перевооружат на мобильные "Ярсы" до конца 2021 года. Этот уже произошло в Иркутской и Новосибирской ракетных соединениях. Постановка на боевое дежурство еще одного полка в Алтайском крае будет означать, что на новый стратегический комплекс перешла вся мобильная группировка Омской ракетной армии. А в целом, по словам Сергея Каракаева, "все дивизии в Сибири, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами, получат новейшее вооружение"

В процессе переоснащения количество ракет не растет. Зато увеличивается их мощность. В отличие от тех же "Тополей" головная часть "Ярсов" имеет не один, а несколько маневрирующих боевых блоков индивидуального наведения. Они способны поражать цели на дальности до 11 тысяч километров. По сравнению с "Тополем-М" комплекс РС-24 "Ярс" имеет сокращенный активный участок траектории полета. К тому же боеприпас оборудован новыми средствами преодоления любых систем ПРО. В "Ярс" конструкторы заложили характеристики, которые делают его ракету неуязвимой на всех этапах полета - от старта до поражения цели.