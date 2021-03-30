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30.03.2021 11:57
Рубрика: Власть

"Школа-21" обеспечит Новосибирскую область IT-специалистами

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области стартовал уникальный образовательный проект "Школа 21". Реализуют его Сбер и компания 2ГИС. В запуске проекта принял участие губернатор Андрей Травников. Глава региона отметил, что в Новосибирской области IT-отрасль активно развивается, и для работы в ней необходимо все больше специалистов.
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

 - Это не просто перспективная сфера развития, это сфера абсолютно состоявшаяся, она вносит существенный вклад в валовый региональный продукт, в экономику региона. Этот растущий сектор ставит задачи по подготовке кадров перед всеми - представителями отрасли, властями, учебными заведениями, - сказал Андрей Травников.

Фото: Татьяна Кравченко
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Губернатор подчеркнул, что данный проект российский и открытый с точки зрения инфраструктуры. К нему могут подключиться не только компании, которые входят в экосистему Сбера, но и другие компании IT-отрасли, органы власти.

 - Сегодня цифровая трансформация для нас сверхактуальна, она пронизывает все сферы жизни, IT-специалисты требуются везде - начиная от профильного министерства цифрового развития до сферы культуры и искусства. Поэтому правительство региона будет всячески поддерживать реализацию этого проекта, - продолжил глава области.

 Как сообщила директор "Школы 21" Светлана Инфимовская, Новосибирск стал третьим городом после Москвы и Казани, где реализуется проект. Уже этим летом первые пятьсот слушателей смогут пройти обучение, рассчитанное в среднем на два года.

 Директор "Школы 21" в Новосибирске Иван Чубченко отметил, что обучение в школе бесплатное, поступление - на конкурсной основе. В школе будет создана уникальная среда, в которой будут проходить совместное обучение участники более 60 различных специальностей. Иногородним в новосибирском кампусе "Школы 21" будет предоставлено бесплатное проживание в общежитии.

 В Новосибирской области опорными вузами для подготовки кадров по "цифровым" направлениям являются пять крупнейших университетов. Около 20 процентов выпускников технических специальностей в регионе - IT-специалисты.

Справка "РГ"

"Школа 21" - это образовательная инициатива Сбера, инновационный проект, который позволяет обучать профессионалов мирового уровня по уникальной методике - без расписания и учителей. IT-специалистов будут готовить на площадке, созданной на базе компании 2ГИС.

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