Три человека пострадали при взрыве парового котла в Красноярском крае

Прокуратура начала проверку ЧП в Нижнеингашском районе Красноярского края после аварии с тремя пострадавшими на паровом котле в местном пункте переработки древесины.

Рано утром во вторник на лесоперерабатывающем предприятии в поселке Нижний Ингаш взорвался паровой котел для сушки древесины. При этом три человека получили ожоги и переломы. Все они госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, сотрудники прокуратуры района выехали на место происшествия, сейчас выясняются все обстоятельства случившегося. В частности проверяется соблюдение техники безопасности руководством и сотрудниками предприятия.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.