В Барнауле 16 школ прервали занятия из-за сообщений о минировании

В Барнауле 16 школ получили сообщения по электронной почте о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах. Все учебные заведения пришлось проверять полиции.

- Электронные письма пришли в ночь с 29 на 30 марта, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе администрации города. - Сразу на место выехали сотрудники полиции. К 9 утра они успели проверить три школы - №№ 81, 69 и 60. Никаких взрывных устройств не обнаружили, поэтому здесь первая смена начала заниматься с третьего урока. А в остальных занятия пришлось отменить.

К 13 часам оперативно были обследованы все школы, куда пришли сообщения о минировании. "Нигде ничего сотрудники полиции не обнаружили. Все школы получили акты безопасности, поэтому дети, которые учатся во вторую смену, смогли заниматься", - отметили в мэрии.