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30.03.2021 09:08
Рубрика: Происшествия

В ДТП под Новосибирском погибла женщина и пострадали трое детей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Автомобильная авария, произошедшая вчера вечером в Татарском районе Новосибирской области, унесла жизнь женщины-водителя. Кроме того, как рассказал начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по региону Сергей Страдымов, в ДТП серьезно пострадали трое детей.

Под Новосибирском в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

Все они находились в салоне машины Nissan Tiida, за рулем которой сидела женщина 1983 года рождения. Автомобиль ехал по трассе Р-254 "Иртыш". На 952-м километре трассы водитель, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком MAN.

От полученных травм сибирячка скончалась в машине скорой помощи. Дети 2007, 2009 и 2017 годов рождения госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, дорожная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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