В ДТП под Новосибирском погибла женщина и пострадали трое детей

Автомобильная авария, произошедшая вчера вечером в Татарском районе Новосибирской области, унесла жизнь женщины-водителя. Кроме того, как рассказал начальник отделения пропаганды управления ГИБДД по региону Сергей Страдымов, в ДТП серьезно пострадали трое детей.

Все они находились в салоне машины Nissan Tiida, за рулем которой сидела женщина 1983 года рождения. Автомобиль ехал по трассе Р-254 "Иртыш". На 952-м километре трассы водитель, не справившись с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком MAN.

От полученных травм сибирячка скончалась в машине скорой помощи. Дети 2007, 2009 и 2017 годов рождения госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, дорожная полиция устанавливает все обстоятельства произошедшей трагедии.