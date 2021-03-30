В Иркутске из-за угрозы подтопления ввели режим повышенной готовности

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с угрозой подтопления некоторых районов. Резкое потепление привело к тому, что лед на мелких речках еще не успел сойти. Русла наполнились талой водой, которая вышла из берегов и стала подтапливать садоводства в черте города, сообщается на официальном портале города.

Спасатели и дорожные службы расчищают русло речки Солянка, которая залила 71 участок. Спецслужбы пилят лед и отсыпают берега. Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, вода в дома не зашла, от эвакуации жители отказались. Тем не менее городская администрация установила круглосуточный мониторинг, ситуацию контролируют в том числе с помощью беспилотника.

Кроме этого, в минувшие выходные талыми водами были подтоплены улицы Вилюйская, Тувинская, Аларская.

В Иркутском районе сохраняется угроза разлива реки Урик в селах Хомутово и Урик и в деревне Грановщина. Местные власти расчищают водоотводные каналы, отсыпают дамбы и откачивают воду.