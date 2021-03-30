В Иркутске участнику банды "черных риелторов" дали 13 лет за убийства

Иркутский областной суд приговорил экс-директора агентства недвижимости к 13 годам колонии строгого режима за участие в банде "черных риелторов". Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как выяснило следствие, подсудимый в 2004 году с подельниками продавали квартиры социально неблагополучных иркутян, самих же владельцев квартир банда убивала.

Участники группировки заранее планировали свои действия, распределяли между собой роли. Подсудимый, пользуясь служебным положением, находил неблагополучных владельцев квартир. Затем банда убеждала или заставляла собственников продать жилье, деньги отнимала, и продавцов больше никто не видел.

Обвинительный вердикт "черным риелторам" присяжные вынесли еще в ноябре 2018 года. После этого участники банды получили разные сроки. Но экс-директор агентства скрылся. Задержали его только в декабре 2020 года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил. У защиты есть срок для обжалования.