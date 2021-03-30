Ставропольский край по размеру окладов в наиболее высокооплачиваемых отраслях оказался на предпоследнем месте среди всех субъектов СКФО. В лидеры выбилась Чечня.

Анализ проведен агентством "РИА Рейтинг". Эксперты выбрали самые прибыльные для жителей сферы трудоустройства и оценили, где и сколько можно заработать. Выяснилось, что во всех республиках Северного Кавказа самые доходные места - на госслужбе, а в Ставропольском крае - на сухопутном транспорте, где средняя зарплата составляет 42 тысячи рублей. В Чечне же госслужащие в среднем получают 46 тысяч рублей, в Северной Осетии - 44, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Ингушетии - 43. Ниже Ставрополья в рейтинге оказалась только Карачаево-Черкесия с показателем в 41 тысячу. Что касается общероссийского рейтинга, то в нем Чечня заняла 66-е место.

В сервисе по поиску работы HeadHunter корреспонденту "РГ" пояснили, что если проанализировать все вакансии за последние три месяца, то средняя зарплата на Северном Кавказе составит 34 тысячи рублей. Отдельно по регионам картина такая: в Чечне - 37,5 тысячи, Северной Осетии - 30 тысяч, Карачаево-Черкесии - 32 тысячи, в остальных республиках и Ставропольском крае - 35 тысяч.

"К наиболее высокооплачиваемым можно отнести несколько сфер: продажи, строительство и недвижимость, информационные технологии. Диапазон предложений зависит от профессионализма конкретного специалиста, но в этих областях есть вакансии с анонсируемой зарплатой от 150 тысяч и выше. Самые низкие зарплаты в таких нишах, как административный и домашний персонал, наука и образование, бухгалтерский учет, страхование и консультирование", - пояснили в HeadHunter.

Если проанализировать все вакансии за последние три месяца, средняя оплата труда на Северном Кавказе составит 34 тысячи рублей

Ранее в Железноводске ректоры 17 высших учебных заведений Северо-Кавказского федерального округа подписали соглашение о создании консорциума университетов "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов". Предполагается, что это объединение, среди прочего, поможет регионам удерживать выпускников в родных краях.

Одна из причин того, что молодые специалисты уезжают из СКФО, - высокая конкуренция при сравнительно низких зарплатах. Согласно данным сайта HH, на Северном Кавказе в категории "Начало карьеры/Студенты" на одну вакансию претендуют семь-восемь начинающих специалистов. В среднем им предлагают оклад 30 тысяч рублей.

"Хочется подчеркнуть, что это средние значения по рынку - кому-то из молодых специалистов предлагают больше, кому-то меньше. Так, например, не стоит сравнивать начинающего юриста или администратора и начинающего программиста. Возможный доход зависит как от сферы деятельности, так и от уровня подготовки конкретного кандидата. У выпускника вуза, который в процессе обучения занимался подработкой и имеет за плечами некий практический опыт занятости или стажировок, больше шансов как на трудоустройство, так и на высокую оплату труда", - пояснили в HeadHunter.

Комментарии

Ирина Веретенникова, директор макрорегиона Юг компании HeadHunter:

- Раньше довольно часто вчерашние студенты, окончив учебное заведение, отправлялись искать работу в Москву и Санкт-Петербург, чтобы получить опыт в федеральных или международных компаниях и построить успешную карьеру. При этом, согласно нашим наблюдениям, через два-три года происходил обратный отток, так как не всегда ожидания начинающих профессионалов совпадали с реальностью.

Сейчас важно превентивно заниматься удержанием молодых кадров прежде всего потому, что с каждым годом на рынке труда растет доля предложений с удаленной занятостью. Это позволяет начинающим специалистам строить свою карьеру в компаниях федерального масштаба с их размахом задач и компенсационными пакетами, не переезжая в другой город и не решая проблем, например, с арендой жилья. Поэтому в нынешней ситуации создание консорциума вузов - хороший способ снизить отток вчерашних студентов из регионов в столичные города и крупные административные центры страны.

Иван Бражин, специалист в области подбора персонала компании Job First:

- Часто полученная в регионе профессия не соответствует местным требованиям. Отучившийся, к примеру, на специалиста по доменным печам выпускник вряд ли сможет найти достойную вакансию на Северном Кавказе. Чтобы работать по профессии, он будет вынужден переехать, скажем, на Урал. Чечня в прошлом была одним из нефтедобывающих центров, там и сейчас существует профильный вуз. Но данные специалисты в таком количестве округу не нужны, так как добыча там резко сократилась.

Но особой трагедии в этом нет. Гораздо хуже, когда молодые умы уезжают из страны. С этим как раз и следует бороться, создавать конкурентоспособные вакансии. Консорциум в первую очередь должен решать именно эту задачу. Хотелось бы надеться, что сотрудничество учебных заведений действительно принесет реальные плоды.