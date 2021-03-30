Для турецкой аудитории сняли сюжет о красотах Осетии

Известный тревел-блогер Ксения Маякова разместила на своем канале в YouTube большой сюжет о Северной Осетии с турецкими субтитрами. Ролик смонтирован из видеоматериалов, предоставленных Фондом Росконгресс.

Республика стала первым субъектом СКФО, который принял участие в медиапроекте "Регионы России". Сюжет получил популярность в интернете и множество положительных отзывов.

- По образованию я востоковед-тюрколог, после завершения научной деятельности в университете решила и дальше способствовать развитию отношений между нашими странами. Так появился мой русско-турецкий YouTube-канал. Сейчас там 33 видео. Я рассказываю о культуре и традициях нашей страны, а также снимаю репортажи на улицах разных городов, знакомя жителей России и Турции друг с другом. Во время поездки в рамках медиапроекта "Регионы России" прекрасная Алания покорила меня своим гостеприимством, поэтому захотелось поделиться фрагментами этого путешествия с иностранной аудиторией. В республике хорошо налажены бизнес-контакты с турецкими компаниями, особенно в строительной индустрии и сфере туризма, однако на турецком языке о Северной Осетии еще никто не рассказывал, - говорит Ксения Маякова.

Видео уже поддержали на своих ресурсах Россотрудничество и Российский центр науки и культуры в Анкаре. Пользователи оставляют свои отзывы, которые свидетельствуют о том, что республика привлекает внимание потенциальных туристов и инвесторов.

Фонд Росконгресс берет на себя полный цикл видеопроизводства, включая разработку сценария, планирование, организацию выездной съемки, монтаж роликов для социальных сетей, публикацию и продвижение. Сюжеты знакомят зрителей с уникальными местами в России для работы и отдыха. В них представлены достижения предприятий, региональные продукты и сервисы.