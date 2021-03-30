Считаю, что ни одна из основных целей создания Корпорации развития Северного Кавказа не достигнута. За несколько лет организация накопила миллиардные убытки. Имели место выявленные Счетной палатой многочисленные недочеты в работе.
Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" создано для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера, который включает всесезонные комплексы "Армхи", "Цори", "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус", "Мамисон", "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер. Проекты реализуются с разной степенью успешности. К каждому имеются определенные вопросы, в частности к "Ведучи" - в этом месте редко бывает снег.
При этом с 2010 года ни "Матлас", ни Каспийский прибрежный кластер не получили какого-либо капиталовложения, венчурного инвестирования, для них не формировался инвестиционный портфель. Все эти годы данные комплексы занимают выделенные им территории туристско-рекреационного типа, но за это время корпорацией не сделано практически ничего. Дагестан отброшен на десятилетие назад.
В 2020 году республика отгрузила товаров собственного производства на сумму более 700 миллиардов рублей. Это больше, чем все остальные республики СКФО, вместе взятые. Но если оценить капиталовложения северокавказских институтов развития в Дагестан и принятые в отношении региона инвестиционные решения и сравнить ситуацию с ситуацией в остальных регионах СКФО, то можно заметить вот что: вопросы наращивания экономического потенциала самой большой республики Северного Кавказа и формирования центров прибыли не находили поддержки в этих организациях, если, конечно, исключить случаи, связанные с лоббистскими интересами некоторых чиновников.
Более того, данные институты подменили собой принятие нужной республике федеральной целевой программы социально-экономического развития территории. Такая была у Чеченской Республики, Ингушетии, Крыма.
Можно с уверенностью сказать, что по итогам прошедших десяти с лишним лет эти структуры не сыграли заметной роли в экономике Дагестана, да и других республик Северного Кавказа. Это наталкивает на мысль об их ненужности и необходимости принимать целенаправленные и точечные решения через министерство экономического развития РФ, используя программно-целевой подход к каждой территории.