Анонсированное министерством экономического развития РФ объединение компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа давно назрело. Практика показала, что громоздкие институты мешают развитию СКФО. Они мало что дали экономике округа. Целесообразнее убрать эти структуры как не оправдавшие возложенных на них надежд и заняться выводом рекреационных территорий на свободный инвестиционный рынок.

Считаю, что ни одна из основных целей создания Корпорации развития Северного Кавказа не достигнута. За несколько лет организация накопила миллиардные убытки. Имели место выявленные Счетной палатой многочисленные недочеты в работе.

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" создано для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туркластера, который включает всесезонные комплексы "Армхи", "Цори", "Архыз", "Ведучи", "Эльбрус", "Мамисон", "Матлас" и Каспийский прибрежный кластер. Проекты реализуются с разной степенью успешности. К каждому имеются определенные вопросы, в частности к "Ведучи" - в этом месте редко бывает снег.

При этом с 2010 года ни "Матлас", ни Каспийский прибрежный кластер не получили какого-либо капиталовложения, венчурного инвестирования, для них не формировался инвестиционный портфель. Все эти годы данные комплексы занимают выделенные им территории туристско-рекреационного типа, но за это время корпорацией не сделано практически ничего. Дагестан отброшен на десятилетие назад.

В 2020 году республика отгрузила товаров собственного производства на сумму более 700 миллиардов рублей. Это больше, чем все остальные республики СКФО, вместе взятые. Но если оценить капиталовложения северокавказских институтов развития в Дагестан и принятые в отношении региона инвестиционные решения и сравнить ситуацию с ситуацией в остальных регионах СКФО, то можно заметить вот что: вопросы наращивания экономического потенциала самой большой республики Северного Кавказа и формирования центров прибыли не находили поддержки в этих организациях, если, конечно, исключить случаи, связанные с лоббистскими интересами некоторых чиновников.

Более того, данные институты подменили собой принятие нужной республике федеральной целевой программы социально-экономического развития территории. Такая была у Чеченской Республики, Ингушетии, Крыма.

Можно с уверенностью сказать, что по итогам прошедших десяти с лишним лет эти структуры не сыграли заметной роли в экономике Дагестана, да и других республик Северного Кавказа. Это наталкивает на мысль об их ненужности и необходимости принимать целенаправленные и точечные решения через министерство экономического развития РФ, используя программно-целевой подход к каждой территории.