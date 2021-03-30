На Ставрополье 55 человек обратились в больницу с отравлением

В Ставропольском крае 55 человек обратились в больницу с признаками отравления. Об этом во вторник сообщили "РГ" в краевом управлении МЧС России.

Инцидент произошел в селе Марьины Колодцы Минераловодского городского округа. Среди отравившихся 30 детей. У всех наблюдаются признаки кишечного расстройства.

- Госпитализировано в участковую больницу семь человек. Течение заболевания легкой и средней степени тяжести, - заявили в МЧС.

О причинах отравления пока не сообщается. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.