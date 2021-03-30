Путевки на курортах Кавминвод могут подорожать из-за роста цен на минералку

На курортах Кавказских Минеральных Вод повысят цену на минеральную воду для здравниц. Такое решение принято советом директоров Кавминкурортресурсы - госкорпорации, которая является основным недропользователем на этой территории. Как это может отразиться на цене путевок? Разберемся.

Как заявили корреспонденту "Российской газеты" в компании, рост составит семь процентов. Это, по мнению акционерного общества, соответствует уровню инфляции двух последних лет и росту тарифа на водопроводную воду в Ставропольском крае. В компании также напомнили, что цена на минеральную воду для санаториев не повышалась с 2019 года. И особо подчеркнули, что, по решению совета директоров, минеральная вода, поставляемая в бюветы, для людей, которые ее пьют, останется бесплатной.

Обосновывается повышение тем, что нужны средства на замену добывающей инфраструктуры, которая порядком износилась. А ремонт необходим, чтобы и далее обеспечивать поставки качественной минеральной воды в санатории. В ближайшие годы планируют отремонтировать более 24 километров сетей в городах Кавминвод.

Против роста цена на минеральную воду высказались власти Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров так и заявил, что они сделают всё, чтобы сдержать рост стоимости минеральной воды на Кавминводах. "Цены на минеральную воду поднимать нельзя. Это напрямую повлияет на приток отдыхающих. Поэтому мы продолжим работу с недропользователем", - сказал глава Ставропольского края.

С повышением цены категорически не согласно и руководство ООО "Курортное управление" (холдинг) г. Кисловодск". В его состав входит 22 санатория. Как заявил гендиректор компании Николай Мурашко, к росту тарифа никто не был готов.

"Санаторно-курортная отрасль и без того находится в кризисе, правительство признало ее одной из пострадавших. А госкорпорация неожиданно повышает цены, - возмутился Мурашко. -Такие действия - индикатор для всех остальных. Если госпредприятие поднимает цены на свои услуги, почему коммерсанты должны сдерживаться?"

Гендиректор уверен, что у Кавминкурортресурсов достаточно финансов, чтобы в случае аварии на сетях оперативно ее устранить. И о повышении цен на минеральную воду можно было бы не говорить еще как минимум полгода и дать возможность развернуться курортному сезону этого года.

Конкретно о том, как повышение тарифа скажется на стоимости санаторных путевок, Мурашко не сообщил, но догадаться можно. Понятно, что скажется, и не в пользу отдыхающих. В свою очередь, в Кавминкурортресурсах сообщили, что провели анализ, как рост тарифа повлияет на цену путевок в санатории. И уверяют, что увеличение не окажется кратным. Могут подорожать некоторые процедуры. Но пока еще ценовая политика изменилась несущественно. Что будет спустя несколько месяцев, сказать сложно. "РГ" будет следить за развитием ситуации.

Тем временем отдыхающих и местных жителей волнует и другой вопрос: "Вырастет ли стоимость минеральной воды в бутылках?" В Кавминкурортресурсах корреспондента "РГ" заверили, что этого не произойдет. И уточнили: минеральная вода во всех питьевых галереях Кавминвод, как и раньше, останется бесплатной, а платить за нее будут те, у кого они находятся на балансе.

Ситуация с бюветами тоже непростая. Часть из них - на балансе городов. А остальные относятся к профсоюзным санаториям, которым приходится на собственные средства содержать их и платить за минеральную воду, которая подается в питьевые галереи. В некоторых из них разрешена работа розничных точек торговли, что частично компенсирует затраты.

Власти Ставропольского края и муниципалитетов не раз заявляли, что готовы взять бюветы на баланс. И такой опыт есть в Железноводске.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов также предлагал Федерации независимых профсоюзов России передать бюветы в собственность муниципалитета. Однако в управлении профсоюзными санаториями уверены, что питьевые галереи должны остаться федеральной собственностью.

Так что пока и здесь единого мнения в регионе нет.

Комментарий

Нина Гуриева, начальник гидрогеологической службы санаторно-курортного объединения "Курорты Осетии":

- Минеральные источники Северной Осетии ежедневно выдают на поверхность 15 тысяч кубометров воды, которую используют при лечении десятка различных заболеваний. Для сравнения, курорты Кавминвод дают лишь немногим больше - 16 тысяч кубометров минеральной воды в сутки.

При этом принцип недропользования в нашей республике иной. Здесь, как правило, добывают воду те санатории и пансионаты, которые находятся непосредственно возле источников. Поэтому даже в сметах и бухгалтерской документации нет графы "цена за минеральную воду".

В нашем регионе нет такой крупной компании, которая бы централизованно занималась добычей минеральной воды. Хотя даже из нашего опыта можно сказать, что проведение гидрогеологических и бальнеологических работ - очень дорогостоящие мероприятия.

А содержание минераловодопроводов - тоже значительная статья расходов.