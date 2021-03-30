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30.03.2021 11:52
Рубрика: Происшествия

Задержан и. о. замглавы правительства Ставропольского края

Текст: Наталья Козлова
Столичное подразделение Следственного комитета объявило о том, что именно они расследуют уголовное дело против исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Ставропольского края Романа Петракова.

Чиновнику вменили уголовную статью об особо крупном мошенничестве. Чиновник задержан в Ставрополе. На вопрос, почему дело расследуется в столице, корреспонденту "РГ" не ответили.

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"По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 миллионов рублей. Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц",- объяснила корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного Следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

В настоящий момент дома и в рабочем кабинете Петрашова идут обыски. Потом, объяснили в ведомстве, его отвезут в подразделение СК "для проведения ряда неотложных следственных действий". Следствие говорит, что ищет "иные лица, причастные к совершению преступления".

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