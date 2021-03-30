В Северной Осетии выберут лучший пирог

В апреле в рамках конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia - 2021) пройдут итоговые соревнования пекарей, специализирующихся на изготовлении блюда - бренда республики.

Площадкой для состязания кулинаров станет Специализированный центр компетенции "Выпечка осетинских пирогов" Северо-Кавказско-го аграрно-технологического колледжа (СКАТК). За звание лучшего поборются 16 конкурсантов - победители региональных чемпионатов.

Самарские студенты на конкурсе WorldSkills Russia осетинские пироги в этом году пекли впервые. По словам экспертов, они не всегда получаются и нужно долго тренироваться, чтобы изделия действительно соответствовали своему названию. К тому же нельзя забывать, что осетинский пирог подается горячим - не менее 75 градусов.

- Количество участников итогового соревнования с каждым годом растет. В 2020-м мы выбирали лучшего пекаря среди представителей 13 регионов, в этом уже 16, в следующем будет как минимум 19. За этими цифрами стоит большая работа, связанная с оснащением площадки для проведения соревнований, аккредитацией экспертов, подготовкой конкурсантов, - отметил руководитель РКЦ "Молодые профессионалы" в РСО - Алания Алан Моуравов.

На протяжении сотен лет осетинки готовили традиционные пироги, рецепт которых тщательно хранился, передавался из поколения в поколение и дошел до наших дней почти в неизменном виде. Сегодня этой национальной выпечкой встречают гостей, ее готовят и в праздники, и в траурные дни. Как правило, пироги имеют круглую форму, что символизирует бесконечность. Для религиозных торжеств их могут делать треугольной формы, что означает богатство земли и ее плодородие. Особенность осетинской выпечки - всегда тонкий слой теста и большое количество сочной начинки.

В прошлом году в СКАТК реализовали проект "Ворлдскиллс Экспресс" для поддержки граждан, пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. В числе прочего слушателей обучали выпечке осетинских пирогов с разным фаршем. Последним шагом перед получением документа о дополнительном профессиональном образовании стала сдача демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

- Я впервые испекла осетинский пирог, когда мне было лет 18, - рассказывает участница программы Циала Тибилова. - Результат оказался не таким удачным, как мне бы хотелось, поэтому желание попробовать еще раз не возникло. А когда родственница рассказала, что в колледже обучают на пекарей осетинских пирогов, решила снова попытать счастья. Сейчас я поняла, что самое главное в этом деле - терпение и время, и тогда самая безнадежная хозяйка станет умелицей. Могу судить по себе. Уже после нескольких занятий в колледже я попробовала дома испечь для родных уалибах. Пирог получился на четыре с плюсом, но маленький успех вдохновил меня на новые попытки. Сейчас могу с уверенностью сказать, что познала все тонкости выпечки осетинских пирогов.