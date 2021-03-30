В Северной Осетии выберут лучший пирог

Новости

Численность детей без попечения родителей и сирот сократилась на 13% 16:43
По делу о госизмене прокурор запросил для подсудимого 12 лет колонии 16:40
Finnair возобновляет полеты в Москву после годичного перерыва 16:39
Пушков заявил о запуске обновленной версии Rutube к лету 2021 года 16:39
Посол РФ: В Австрии российскую вакцину встретят так же радушно, как Гагарина 16:34
PayPal запустил функцию оплаты покупки криптовалютой 16:33
Местами в детсадах не обеспечены 89 тысяч детей 16:30
Анна Кузнецова: Лишь 39% детей в сиротских учреждениях получают алименты 16:23
Упавшую во время прямого эфира Екатерину Стриженову прооперировали 16:12
Евросоюз отказался проводить единую политику в области туризма 16:11
Петербуржец лишился половины пенсии из-за ошибки приставов 16:11
День единения народов Союзного государства отметят в столицах обеих стран 16:06
В Совфеде предложили создать систему учета детей мигрантов 15:55
Вице-премьер Виктория Абрамченко посетила полигон "Красный Бор" 15:25
Путин обсудит с кабмином финансирование развития регионов 15:20
Минздрав: В России возможна третья волна коронавируса 15:19
Американец попал в Книгу рекордов Гиннесса, посмотрев "Мстителей" 191 раз 14:54
Россия вошла в тройку стран-лидеров по охвату населения тестами на COVID-19 14:52
Песков оценил возможность решить вопрос Донбасса без Киева 14:42
Начальники генштабов ВС Беларуси и России проведут переговоры 14:36
В Петербурге пассажир попал под поезд метро 14:36
Сочи в зимний сезон посетили около 1,3 миллиона туристов 14:31
Путин поздравил Амелина, Григорьева и Ицковича с уникальным издательским проектом 14:30
На Урале сотрудника банка заподозрили в торговле данными клиентов 14:30
Стрелок из Мытищ бросил в силовиков две гранаты 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
В апреле вырастут пенсии, пособия и изменится порядок сдачи экзаменов в ГИБДД
30.03.2021 15:41
Рубрика: Общество

Вкус уалибаха

В Северной Осетии выберут лучший пирог
Текст: Андрей Стрельцов (Северная Осетия)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 66(8417)
В апреле в рамках конкурса "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia - 2021) пройдут итоговые соревнования пекарей, специализирующихся на изготовлении блюда - бренда республики.
Фото: photoxpress
Какие нововведения ждут российские колледжи

Площадкой для состязания кулинаров станет Специализированный центр компетенции "Выпечка осетинских пирогов" Северо-Кавказско-го аграрно-технологического колледжа (СКАТК). За звание лучшего поборются 16 конкурсантов - победители региональных чемпионатов.

Самарские студенты на конкурсе WorldSkills Russia осетинские пироги в этом году пекли впервые. По словам экспертов, они не всегда получаются и нужно долго тренироваться, чтобы изделия действительно соответствовали своему названию. К тому же нельзя забывать, что осетинский пирог подается горячим - не менее 75 градусов.

- Количество участников итогового соревнования с каждым годом растет. В 2020-м мы выбирали лучшего пекаря среди представителей 13 регионов, в этом уже 16, в следующем будет как минимум 19. За этими цифрами стоит большая работа, связанная с оснащением площадки для проведения соревнований, аккредитацией экспертов, подготовкой конкурсантов, - отметил руководитель РКЦ "Молодые профессионалы" в РСО - Алания Алан Моуравов.

На протяжении сотен лет осетинки готовили традиционные пироги, рецепт которых тщательно хранился, передавался из поколения в поколение и дошел до наших дней почти в неизменном виде. Сегодня этой национальной выпечкой встречают гостей, ее готовят и в праздники, и в траурные дни. Как правило, пироги имеют круглую форму, что символизирует бесконечность. Для религиозных торжеств их могут делать треугольной формы, что означает богатство земли и ее плодородие. Особенность осетинской выпечки - всегда тонкий слой теста и большое количество сочной начинки.

Фото: istock
В России появится движение рационализаторов

В прошлом году в СКАТК реализовали проект "Ворлдскиллс Экспресс" для поддержки граждан, пострадавших в результате распространения коронавирусной инфекции. В числе прочего слушателей обучали выпечке осетинских пирогов с разным фаршем. Последним шагом перед получением документа о дополнительном профессиональном образовании стала сдача демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

- Я впервые испекла осетинский пирог, когда мне было лет 18, - рассказывает участница программы Циала Тибилова. - Результат оказался не таким удачным, как мне бы хотелось, поэтому желание попробовать еще раз не возникло. А когда родственница рассказала, что в колледже обучают на пекарей осетинских пирогов, решила снова попытать счастья. Сейчас я поняла, что самое главное в этом деле - терпение и время, и тогда самая безнадежная хозяйка станет умелицей. Могу судить по себе. Уже после нескольких занятий в колледже я попробовала дома испечь для родных уалибах. Пирог получился на четыре с плюсом, но маленький успех вдохновил меня на новые попытки. Сейчас могу с уверенностью сказать, что познала все тонкости выпечки осетинских пирогов.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия

Главное сегодня

Правительство продлило сроки спецсоглашений по ценам на сахар и масло
Песков заявил о скором разговоре Путина, Меркель и Макрона
Мишустин разрешил получать тесты на COVID-19 через "Госуслуги"
В Крыму поблагодарили Канаду и Австралию за новые санкции
Почему AstraZeneca решила переименовать свою вакцину от коронавируса
В школьные учебники добавили тему семьеведения
Опасен ли коронавирус в неживой среде? Комментарий Роспотребнадзора