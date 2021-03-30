В Ставрополе жители частного сектора и дачники несколько лет сбрасывают канализационные стоки на территорию археологического и природного музея-заповедника "Татарское городище". Многовековые руины источают зловоние. Есть ли выход из ситуации, выяснял корреспондент "РГ".

У самой границы исторического объекта расположено дачное некоммерческое товарищество (ДНТ) "Пламя". В начале 2010 года здесь решили провести центральную канализацию. Проблема оказалась в том, что тогда не было возможности подключиться к муниципальной сети - город попросту еще "не добрался" до тех мест. Поэтому собственники участков собрали около 25 миллионов рублей, на которые построили очистные сооружения и все необходимые инженерные коммуникации.

Уже тогда некоторые работники культуры забеспокоились, что в Татарское городище, которое вплотную прилегает к ДНТ, потекут грязные потоки. Тем не менее минприроды края выдало необходимые с его стороны разрешения, а сами дачники заверили, что сток окажется пригоден даже для разведения рыбы - настолько вода будет чистой. Но, судя по всему, очистные сооружения полностью не справились со своей задачей.

Недавно общественники и руководство крупнейшего в Предкавказье памятника археологии федерального значения обратили внимание, что от ручья, текущего со стороны дачных домов, исходит зловоние, а у воды странный белесо-мутный цвет. По мнению директора ставропольского краеведческого музея имени Прозрителева и Праве (на балансе этого учреждения находится Татарское городище) Николая Охонько, стоки из очистных сооружений дачного некоммерческого товарищества могли попасть в водоток памятника археологии.

- Сточные воды сбрасываются в оборонительный ров, которому более трех тысяч лет. Раньше из него брали воду, он считался самым чистым в этой местности. А сейчас здесь стоит ужасный запах, - сетует Охонько.

На ситуацию обратили внимание и активисты Общероссийского народного фронта. Организация решила помочь сторонам конфликта перейти от взаимных обвинений к конструктивному диалогу, тем более что в августе 2020 года суд признал незаконным решение министерства природных ресурсов края о размещении очистных сооружений и сбросе сточных вод на территорию городища. В сентябре того же года председателю ДНТ было выдано предписание, в соответствии с которым к 28 февраля 2021-го сброс должны были прекратить.

В августе 2020-го суд признал незаконным решение министерства природных ресурсов края о размещении очистных сооружений и сбросе сточных вод на территорию городища

"Однако рейды показали, что сточные воды до сих пор сливаются на территорию Татарского городища: из трубы течет зловонная жидкость. Посетители музея, приезжающие со всех уголков России и из стран зарубежья, вынуждены терпеть резкий запах канализации", - заявили в региональном ОНФ.

В ДНТ же считают, что они оказались заложниками ситуации. Как рассказал корреспонденту "РГ" председатель правления товарищества Юрий Попов, в ДНТ "Пламя" числится 438 участков, из которых около 300 используются владельцами для постоянного проживания, то есть канализационные воды сбрасываются круглогодично, избавиться от них иным способом нет возможности.

- У нас есть очистные сооружения, за работу которых мы отвечаем. Если нам запретят сбрасывать воду, что нам делать? Ждать, когда по улицам потекут нечистоты? Если все выкопают выгребные ямы, представляете, какой "аромат" будет стоять на территории. Кроме того, стоит задуматься, как это повлияет на грунтовые воды, - говорит Попов.

Он также добавил, что при обсуждении данной проблемы упоминают только ДНТ "Пламя". Хотя вплотную к историческому памятнику прилегают и другие дачные товарищества, в части которых нет своих очистных сооружений и канализации.

- Мы, как и все граждане, платим налоги, на которые обустраивают инфраструктуру. 11 лет назад мы своими силами проложили коммуникации, которых нас теперь пытаются лишить, - считает председатель правления ДНТ.

На встрече, которую организовали активисты ОНФ, дачников выслушали сотрудники городской администрации и минприроды края. Представителей ДНТ "Пламя" пригласили в "Водоканал", чтобы обсудить возможность подключения участков к городской канализации. Эту информацию Юрий Попов подтвердил.

- Необходимые документы я отнес, к нам обещали приехать, обсудить ситуацию на месте. Пока ждем. Нам объяснили, что для решения проблемы нужны немалые деньги. Но мы готовы и сами сброситься, чтобы сделать нормальную канализацию, - заявил председатель правления ДНТ.

Активисты ОНФ, в свою очередь, совместно с представителями министерства природных ресурсов и Центра экологического мониторинга запланировали рейд, в ходе которого возьмут пробы воды из очистных сооружений дачного товарищества, чтобы проверить их в лабораторных условиях.

Загрязнение Татарского городища стоками - не единственная экологическая проблема этого памятника археологии. Здесь в одном из оврагов образовалась огромная стихийная свалка. На протяжении нескольких лет сюда привозили бытовые отходы. Корреспондент "РГ" принимал участие в расчистке этих завалов. Их масштабы поразили даже видавших виды волонтеров - под слоем листьев и земли были обнаружены многометровые навалы мусора.

Как рассказал заведующий музейным отделом Татарского городища Игорь Яковенко, работников учреждения постоянно привлекают к расчистке территории. Свалка же образовалась задолго до того, как эту часть леса включили в состав музея-заповедника.

- Каждый раз, когда ситуацию обсуждают публично, на нас сыпется шквал обвинений и требования ликвидировать данный навал. Но у нас нет ни такого количества людей, ни возможности сделать это. Сюда нельзя подогнать грузовик или другую технику. Собирать все приходится вручную и относить потом мешки на дорогу. А это тонны мусора, - посетовал Яковенко.

Комментарий:

Никита Пешков, активист, видеоблогер:

Обе указанные проблемы - системные. Гражданам приходилось придумывать, как обеспечить себе комфортный быт и при этом не слишком тратиться и не добиваться решения инфраструктурных проблем в чиновничьих кабинетах. Что касается навалов мусора, то появления новых больших куч я не замечал, то есть нужно один раз все убрать, а затем следить за чистотой и периодически приводить в порядок поляны после того, как там побывают не слишком воспитанные граждане, организующие пикники. Другое дело, что свалка - просто гигантская, да еще и находится в труднодоступном месте. Технику туда не подогнать. Так что придется продумывать сложную логистику и изыскивать ресурсы.

Со стоками же все гораздо сложнее. Возле леса сотни домов, люди живут там постоянно. Очистные сооружения не справляются с объемом канализационных сливов. В итоге весной в древнем городище стоит вонь. Там действительно нужно делать нормальную канализацию. Но во сколько она обойдется и насколько технически сложно ее будет построить - это два главных вопроса, на которые предстоит дать ответ.

Справка "РГ"

Археологический и природный музей-заповедник "Татарское городище" находится в лесном массиве на территории города Ставрополя недалеко от села Татарка, от которого и получил свое название. Он создан в 1992 году на базе крупнейшего в Центральном Предкавказье памятника археологии, который представляет собой систему трех городищ общей площадью около 200 гектаров.

Объект является сложной многослойной археологической территорией. Здесь были поселения на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского и хазарского. Уникальная сохранность фортификационных сооружений, систем дорог, могильников и культовых сооружений позволяет изучить все стороны жизни древних людей, селившихся здесь с VIII века до н. э. по X век н. э.