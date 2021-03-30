Свадебная индустрия Дагестана перестала функционировать в начале апреля 2020 года, когда закрылись предприятия общепита. В июле власти дали разрешение на работу банкетных залов, но только с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Однако большинство владельцев их проигнорировало.

Первыми забили тревогу врачи, которые зафиксировали резкий рост заболеваемости. После опросов выяснилось, что многие заразились именно на свадьбах. В октябре на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение вновь ограничить проведение торжеств в банкетных залах. Запрет действует до сих пор.

Работники свадебной индустрии Дагестана записали видеообращение к врио главы республики Сергею Меликову. Они рассказали, что без работы остались повара, артисты, фотографы, видеографы. Владельцам заведений не из чего платить налоги и рассчитываться за коммунальные услуги.

- Я музыкант, у меня с друзьями небольшой ансамбль, который зарабатывал на свадьбах. Ровно год, как мы сидим без работы. Играть практически негде, а кормить семьи как-то надо, - посетовал в беседе с корреспондентом "РГ" Мурад Алибеков.

Представитель ассоциации банкетных залов Руслан Джабраилов заверил, что в случае получения разрешения на работу в заведениях будут соблюдать все санитарные нормы - установят рециркуляторы воздуха, станут постоянно проводить дезинфекцию помещений, сократят число посадочных мест. Предпринимателей поддержали бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов и врио министра промышленности и торговли РД Низам Халилов. Он пояснил, что в регионе проверили 140 банкетных залов. Все были обеспечены необходимыми санитарными и дезинфекционными средствами.

К главе Дагестана также обратились бизнесмены, занятые в сфере общественного питания. В заведениях сейчас запрещено обслуживать клиентов после 23 часов. Представитель Ассоциации рестораторов республики Лейла Багандова попросила снять данные ограничения. Она мотивировала это тем, что в середине апреля начнется месяц Рамазан, когда мусульмане целый день должны держать пост. Позволить себе прием пищи они смогут только поздно вечером.

Между тем санитарные врачи пока не настроены поддерживать предпринимателей. Как рассказал руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Николай Павлов, отследить, насколько строго выполняют санитарно-гигиенические требования в банкетных залах, сложно.

- Недавно к нам обратились представители десяти муниципалитетов, где планировали открыть 124 банкетных зала. Результаты 58 проверок показали, что только 29 заведений готовы к работе в условиях распространения коронавируса, - отметил Павлов.

С ним согласна врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Она добавила, что, когда в прошлом году ненадолго разрешили открыть залы, были зафиксированы случаи госпитализации целых семей.

Выслушав все мнения, Сергей Меликов заявил, что открывать банкетные залы пока рано, так как при проведении свадеб вряд ли там будут ограничивать количество гостей. Он предложил управлению Роспотребнадзора и минздраву РД разработать документ и прописать в нем все требования к работе данных заведений, чтобы их можно было все же открыть.

Что касается остальных точек общепита, то к ним дагестанские власти оказались более благосклонны. Меликов согласился с тем, что можно ввести послабления для этих организаций с учетом предстоящего месяца Рамазан.