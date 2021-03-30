Архитекторы России и Испании обменялись лучшими практиками реставрации

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-строительном университете прошла III Международная научно-практическая конференция "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия". В ходе форума ведущие архитекторы, скульпторы и специалисты мирового уровня в сфере реставрации обсудили вопросы сохранения объектов архитектурного наследия.

Конференция проходила в смешанном формате. Петербургские эксперты собрались на площадке СПбГАСУ, спикеры из стран дальнего зарубежья выступали, используя видеосвязь.

- Сам факт такого диалога очень важен. Архитекторы должны знать, как строят в других странах, должны знакомиться с лучшими зарубежными практиками, - подчеркнул Сантьяго Уэрта, профессор Высшей технической школы архитектуры Мадридского политехнического университета.

На конференции красной нитью проходила мысль: архитектурные тренды имеют общемировой характер. Поэтому, даже выясняя, например, особенности деревянных усадеб под Петербургом конца XIX века, можно обнаружить элементы, характерные для европейских готических ансамблей.

Реставратор должен быть аккуратен и полностью понимать технологию изготовления того или иного элемента. Например, ряд экспертов на конференции обратили внимание на то, что в Европе существовало несколько методов создания каменных сводов. Соответственно, при реставрации этого элемента необходимо точно знать, какая именно технология применялась.

Зачастую объекты, которые необходимо реставрировать, уникальны. Поэтому их нельзя вернуть в прежнее состояние по материалам учебных или научных трудов, каждый проект реставрации - новое слово в практиках сохранения культурного наследия. Яркий пример - комплекс в Кижах. В прошлом году здесь была завершена реставрация Преображенской церкви. За десять лет храм буквально перебрали по бревнышку, сооружение было разделено на семь ярусов, из каждого доставали по бревну и реставрировали. Здание стояло с пустотами, иногда казалось, что оно висит в воздухе. Эта уникальная технология была разработана петербургскими архитекторами и вначале опробована на небольшом карельском храме на Сямозере.

О методике уникальной реставрации на конференции рассказал архитектор компании АО "Ренессанс-Реставрация" (Санкт-Петербург) Олег Тиунов. Эксперт подчеркнул, что в ходе реставрации были достигнуты высокие результаты и такая технология в принципе может применяться и для других объектов культурного наследия, но требуется предельная точность в расчетах.

генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Феликс Вальдес. Фото: Пресс-служба СПбГАСУ

В память о Бетанкуре

В рамках конференции прошел мини-симпозиум "История строительства как новая дисциплина. Российско-испанская встреча".

- У России и Испании очень большой архитектурный багаж. Как в Петербурге, так и в Мадриде, и в Барселоне большое внимание уделяется сохранению памятников и исторических зданий. На этом фоне важно, что сотрудничество осуществляется на уровне вузов, очень тесные связи имеют Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет и Мадридский политехнический университет, - отметил генеральный консул Испании в Санкт-Петербурге Феликс Вальдес.

На протяжении двух столетий объединяющей фигурой для российского и испанского архитектурного сообщества является личность Августина де Бетанкура. Он спроектировал первый в России семипролетный арочный мост (сейчас он известен как Каменноостровский мост) в Санкт-Петербурге, руководил созданием Обводного канала, разработал проект первого в стране парового лесопильного завода. Именем Бетанкура назван мост через Малую Неву. Бюст архитектора установлен возле главного корпуса Университета путей сообщения. Этот вуз также был создан по инициативе Бетанкура.

В скором времени в Петербурге установят памятную доску великому архитектору. Она появится на доме № 19 по Большой Морской улице, где Бетанкур провел свои последние годы.

В рамках мини-симпозиума проектная документация мемориальной доски была торжественно передана Фонду Августина де Бетанкура. Автором проекта является архитектор Вячеслав Бухаев. Доска будет выполнена из белого уральского гранита, на ней появится небольшой бронзовый портрет Августина де Бетанкура, а также циркуль с линейкой.

Сам дом, где жил архитектор, в настоящее время находится в процессе реставрации.