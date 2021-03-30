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Роман Аранин знает о колясках не понаслышке. Семнадцать лет назад, летая на параплане, он упал с 30-метровой высоты. Результат - паралич. Роман не опустил руки и решил помочь братьям по несчастью. Благодаря упорству и жажде жизни он открыл в Калининграде фабрику по производству инвалидных кресел-колясок.

Это один из ярких примеров социального бизнеса, который получил помощь в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы". Роман и его друг-инженер Борис Ефимов сами сконструировали чудо-коляску. Она и по холмам может двигаться, и по песчаным дюнам, и по лесным тропам. Видео с тест-драйва выложили в интернет - и стали получать заказы со всех концов света. Затем Аранин наладил в Калининградской области производство шагающих ступенькоходов. И загорелся идеей открыть фабрику, выпускающую массовые кресла-коляски с электроприводом.

Фото: istockphoto
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В регионе проект поддержали: 60 миллионов выделил Фонд развития промышленности Калининградской области в виде льготного кредита, еще 10 миллионов - это беспроцентный заем фонда "Наше будущее". Область помогла с землей. А в рамках нацпроекта фабрика получила микрозайм в три миллиона рублей и поручительство регионального гарантийного фонда на семь миллионов. Сегодня фабрика "Обсервер" ежемесячно выпускает около ста колясок с электроприводом. Максимальная мощность - 2,5 тысячи в год.

В Тамбовской области лучшим социальным проектом 2020 года стал Центр оздоровительной и адаптивной физкультуры "Зайка", что в поселке Сосновка. Там помогают встать на ноги детям с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Сюда приезжают из Астрахани, Крыма, Москвы. Места расписаны на год вперед.

"Центр небольшой, одновременно работаем максимум с шестью детьми. Мы можем обеспечить каждому ребенку индивидуальный подход", - рассказала основатель "Зайки" Татьяна Зайцева. Как это важно, она знает не понаслышке. Сама поднимала дочку с ДЦП. Ездила на медицинские семинары, осваивая новые специализации. Сегодня "Зайка" известен далеко за пределами Сосновки.

Лошади приносят детям не только хорошее настроение, но и здоровье. С помощью таких красавиц проходит реабилитация маленьких пациентов. Фото: ФОЦ "Зайка"
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