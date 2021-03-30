Киришский нефтеперерабатывающий завод больше полувека обеспечивает Северо-Запад нефтепродуктами

Киришскому нефтеперерабатывающему заводу 55 лет. Все это время он является основным производителем нефтепродуктов для Северо-Запада. О пути, который прошло предприятие, его технологической оснащенности, планах развития и социальной ответственности рассказывает генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов.

Вадим Евсеевич, какие этапы в становлении завода за эти 55 лет вы считаете самыми важными?

Вадим Сомов: Безусловно, в развитии любого предприятия существуют определенные вехи.

Первая очередь завода (1966-1967 годы) включала создание минимально необходимого комплекса установок с целью обеспечения Северо-Западного региона страны топливом, мазутом. На втором этапе (1968-1972 годы) ставилась задача повышения объемов производства за счет ввода крупнотоннажных установок. В этот период была заложена сырьевая основа развития процессов глубокой переработки нефти.

С середины 1970-х завод вышел на третий виток развития - производство сырья нефтехимии. В ассортименте продукции появились ароматические углеводороды, сжиженные газы. Это придало предприятию качественно иной профиль - топливно-нефтехимический. Пуск новых объектов в 1980-х существенно сдвинул ассортимент в сторону высокооктановых бензинов и низкосернистого топлива.

Еще на одну ступень технологии завод поднялся, освоив процесс адсорбционного выделения нормальных парафинов из дизельной фракции. Две установки "Парекс" дооснастили предприятие до полного комплекта массообменных процессов. Параллельно были введены в действие установки регенерации кислого гудрона с получением серной кислоты. Так в арсенале Киришского НПЗ появилось химическое производство.

С середины 1990-х в составе ООО "КИНЕФ" функционирует производство ЛАБ-ЛАБС, выпускающее основу для синтетических моющих средств, - единственное в России.

Новая история предприятия началась в 1993 году, когда завод вошел в состав компании "Сургутнефтегаз", благодаря чему стартовало форсированное переоснащение завода на основе современных технологий и оборудования.

В 2000-х предприятие осуществило переход на следующий этап развития благодаря пуску ряда крупных объектов. В декабре 2013 года было завершено строительство комплекса глубокой переработки нефти, что позволило ежегодно получать дополнительно более двух миллионов тонн высококачественных нефтепродуктов (дизельное топливо, керосин) с ультранизким содержанием серы и увеличить сырьевую базу для выработки высокооктановых бензинов. С вводом в строй этого комплекса и модернизацией действующих объектов ООО "КИНЕФ" производит дизельное топливо с качеством, соответствующим только классу 5. Это стало особой вехой в истории завода.

2018 год был ознаменован вводом в эксплуатацию комплекса получения высокооктановых компонентов бензина (ЛК-2 Б). Теперь все производимые бензины и дизельное топливо соответствуют западноевропейскому уровню и практически полностью очищены от соединений серы, что способствует улучшению экологической ситуации в регионе.

Какой следующий этап в развитии завода?

Вадим Сомов: Следующий этап - строительство комплекса переработки тяжелых нефтяных остатков, с пуском которого глубина переработки на заводе достигнет европейского уровня. Уже выполнен базовый проект и приобретена лицензия.

Современные экологические и экономические требования вынуждают отказаться от выпуска топочного мазута. Поэтому комплекс будет перерабатывать остаток вакуумной перегонки - гудрон - в кокс, сжиженные углеводородные газы, компоненты бензинов и дизельных топлив. К следующему юбилею наше предприятие выйдет на новый, безмазутный этап развития.

Как видите, сложно выделить какой-то самый важный период становления завода. Год за годом, неустанно шло поэтапное развитие производственных мощностей, совершенствование процессов нефтепереработки, пополнение арсенала ООО "КИНЕФ" новыми видами производств по выпуску продуктов нефтехимии... В истории нашего предприятия есть самые разные периоды - активного строительства (ведь изначально Киришский НПЗ был возведен в рекордно короткие сроки) и времени, когда установки не строились - с конца 1980-х до середины 1990-х. Но в то время наводился порядок, росла культура производства, решались многие другие вопросы... Завод никогда не стоял на месте.

Сегодня пристальное внимание уделяется вопросам технадзора, автоматизации производства, онлайн-отслеживанию выпуска продукции, экологической безопасности.

У каждого периода - свои задачи.

Даже в 2020 году, который был очень сложным в связи с пандемией, мы выполнили абсолютно все запланированные мероприятия. Провели 11 капитальных ремонтов и модернизацию оборудования.

Вы сами пришли на Киришский НПЗ еще в 1975 году - совсем в других реалиях. Актуален ли опыт работы "по-советски" в нынешних условиях?

Вадим Сомов: Наше предприятие живет в ХХI веке по многим "советским" законам. Мы должны брать все самое лучшее из того, что было заложено в молодые годы Киришского нефтеперерабатывающего завода.

Мы до сих пор поддерживаем организацию производства советского времени, потому что это дает результаты, даже оперативки проводим по средам, как это было заведено в 1970-х. Стиль руководства не менялся по сравнению с застойными, как принято говорить, временами. А основной упор был сделан на образование. Никто не может стать руководителем вдруг, необходимо пройти все ступеньки - от оператора до начальника установки, потом - заместителя начальника цеха и так далее. В 1990-х большое внимание уделялось подготовке инженерных кадров, многие заводчане получили достойное образование в лучших вузах. Сейчас пришло время уделить столь же пристальное внимание обучению рабочим специальностям, чем мы сейчас и занимаемся.

У нас сильная профсоюзная организация, полностью сохранена и даже приумножена социальная сфера.

Все должно быть в связке: производство, образование, культура, спорт. Человек не может жить только работой

В Киришах каждая семья так или иначе имеет отношение к КИНЕФу. Наверняка вы чувствуете определенную ответственность за весь город?

Вадим Сомов: На протяжении всей своей истории КИНЕФ является для Киришей градообразующим предприятием, во многом определяя здешнюю жизнь. Это связано не только с тем, что многие киришане работают на нашем заводе, но и с тем, что КИНЕФ обеспечивает всем жителям города возможность участвовать в социальных программах предприятия, особенно в культурной и спортивной сферах.

Прекрасный Дворец культуры, современный спортивный комплекс, бассейны и многое другое располагаются не за высоким забором и открыты для всех горожан.

КИНЕФ уже более двадцати лет проводит традиционные "Рождественские встречи" с участием самых прославленных театральных и музыкальных коллективов Санкт-Петербурга. Во Дворце культуры открыт виртуальный филиал Русского музея, а также не имеющий аналогов в регионе Музей флоры и фауны. В Центре водного спорта "КИНЕФ" проходят соревнования мирового масштаба по водному поло - все это объединяет город!

Есть ли смысл так серьезно вкладываться в отрасли, не имеющие непосредственного отношения к производству?

Вадим Сомов: Все должно быть в связке: производство, образование, культура, спорт. Одно неотделимо от другого. Не может человек жить только работой. Личность должна иметь простор для гармоничного развития. Нужно и в театр сходить, и спортом заняться, и музыку послушать. Завод старается дать людям эту возможность. И дело не только в так называемой социальной ориентированности. Человек работает лучше, когда чувствует к себе нормальное отношение, когда его жизнь наполнена. Да, сегодня не просто содержать социальную сферу, но мы заботимся о том, чтобы жизнь заводчан не ограничивалась рабочей сменой. Это мировоззрение, это в конечном счете отношение к жизни. Наши расходы на "социалку" окупаются всесторонним развитием человека, правильным воспитанием молодежи. Без этого - никуда.

В Киришах созданы все условия для того, чтобы свободное время детей было наполнено творчеством, саморазвитием, тогда у нас не будет праздно болтающихся по улицам школьников, а будут личности, способные мыслить, чувствовать, жить интересной, насыщенной жизнью. И тогда мы получим любовь к труду. Только тогда!

Вот для чего мы занимаемся социальной сферой.

В спорткомплексе "Нефтяник" у нас развивается 19 видов спорта, во Дворце культуры в год проходит около 700 мероприятий и существует 11 творческих коллективов. А женская ватерпольная команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз"! Покажите мне еще один игровой вид спорта в стране, где команда берет золото в чемпионате России уже 18 раз подряд.

Да, "КИНЕФ" - это не только завод, но и знаменитая на весь мир ватерпольная команда, которая в составе сборной России завоевала на Олимпиаде бронзу. Как получилось, что Кириши стали столицей водного поло и почему спортсменки из небольшого райцентра побеждают лучших ватерполисток мира?

Вадим Сомов: Это по большей части случайность. Еще в 1974 году у нас появился первый бассейн, где готовили хороших пловцов. Была и женская команда по водному поло, представлявшая городскую спортивную школу. Но тогда нашим ватерполисткам было достаточно сложно конкурировать в чемпионате СССР с клубами из Москвы и союзных республик. А после распада Советского Союза команда случайно попала в высшую лигу. И тогда ко мне обратились с вопросом: "Будешь помогать?" Я сказал: "Нет, но команду заберу". Помогают от бессилия. А тут надо работать. Забрал команду и поставил задачу: быть лидерами, а для этого в первую очередь необходимо было организовать спортивные классы. Сегодня их у нас семь, а плаванием занимаются около двух тысяч ребятишек.

Мы показываем уровень водного поло, которого в России просто нет. И это уже не случайность, а результат планомерной и серьезной работы.

Можете ли вы хотя бы приблизительно представить, каким будет КИНЕФ через десять лет?

Вадим Сомов: У нас есть долгосрочная программа развития и модернизации производства, поэтому, в принципе, мы четко понимаем, что нас ждет.

В приоритете не только внедрение перспективных научно-технических решений, увеличение глубины переработки нефти, улучшение экологического качества нефтепродуктов, но и мероприятия по повышению профессионального мастерства работников завода, воспитание новых поколений нефтепереработчиков... Мы и дальше будем стремиться сохранять все лучшее и идти в ногу со временем.