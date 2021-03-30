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30.03.2021 19:31

Зыбкое царство

Некоторые покупатели квартир в Мурино могут их лишиться
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 66(8417)
Покупатели около двух десятков квартир в новостройках Мурино оказались под угрозой выселения. Не исключено, что им придется ответить своим имуществом за несостоятельность и мошенничество компании-застройщика.

Процедура банкротства в отношении ЗАО "Универсальное Строительное Объединение" была введена 12 декабря 2019 года. Строительство полностью остановлено в декабре 2017 года, недостроенными оставались три многоквартирных дома из одиннадцати, от действий недобросовестного застройщика пострадали 1180 дольщиков. Покупатели, которые успели получить жилье и оформить его в собственность, очень радовались своему везению. Сегодня некоторые их них буквально на грани отчаяния.

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В картотеке Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировано на сегодняшний день 18 исков от конкурсного управляющего ЗАО "УНИСТО" Ирины Ларичевой, которая оспаривает сделки по продаже квартир в ЖК "Тридевяткино царство". Все поданы в начале декабря. Одно из исковых заявлений - в адрес многодетной семьи Анны Пайдаркиной, на сайте суда в качестве третьей стороны по делу о банкротстве указаны не только сама она с мужем, но и все трое детей - восьми, четырех и трех лет. У Ирины Детковой - тоже трое, и сейчас она беременна четвертым. Есть очень пожилые люди - один из исков подан к женщине 83 лет.

- Все покупали здесь жилье не от хорошей жизни, - говорит Анна Пайдаркина, - на что денег хватило. У нас был вообще только один вариант, потому что мы стояли на очереди как многодетная семья и участвовали в программе "Молодежи - доступное жилье" - необходимо было соблюсти требования по метражу, чтобы снять нас с очереди. Город, кстати, тщательно проверял сделку, дал на нее разрешение и предоставил субсидию. Все документы, в том числе и разрешение, и расписки, есть и у нас, и у агентства недвижимости, которое оформляло покупку.

Как пояснил корреспонденту "РГ" представитель покупателей теперь отчуждаемого жилья юрист Алексей Люкшин, у Ларичевой есть определенные основания для поданных ею исков. Во-первых, как конкурсный управляющий она обязана предпринять все необходимые меры по возвращению в конкурсную массу имущества, которое выведено из нее незаконно. Статья 61.1. "Оспаривание сделок должника" ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" говорит о том, что "сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом РФ", в данном случае - когда заключались на стадии банкротства. В противном случае, если их оспорит кто-то из кредиторов и выиграет суд, на конкурсного управляющего будет возложена материальная ответственность. Однако самое неприятное, что даже формальное обращение может обернуться реальными проблемами для реальных людей.

Фото: РИА Новости
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- Например, застройщик мог уступить квартиры подрядчику по договору цессии, то есть расплатиться с ним за поставленные кирпичи или проведенные отделочные работы не "сейчас" живыми деньгами, а "в будущем" готовыми квартирами, - рассказывает Люкшин. - Подрядчику это выгодно, потому что он продаст потом эти квадратные метры по рыночной цене и заработает. Но в расчетах между ним и застройщиком цена будет фигурировать ниже рынка, и это основание оспорить сделку. Далее - по цепочке. Если незаконна сделка застройщика с подрядчиком, то незаконна и следующая сделка - уже с физическим лицом.

Такая ситуация, кстати, возможна в случае Пайдаркинах - они покупали жилье у собственника, это была покупка на вторичном рынке.

Еще один вариант - приобретение квартиры было оплачено наличными деньгами, и застройщик сделал покупателю существенную скидку в 20-30 процентов, именно сейчас экстренно нуждаясь в "наличке". Подобная практика ранее была очень распространена, но доказать факт такой договоренности покупатель не сможет. Тем более что руководство ГК "Унисто Петросталь" обвиняют в хищении средств дольщиков ЖК "Тридевяткино царство" в размере 2,8 миллиарда рублей, сами они покинули Россию и объявлены в международный розыск.

- Отсутствие первичных документов и отказ предыдущего руководства передавать бухгалтерскую отчетность значительно осложняет проведение качественной и быстрой инвентаризации имущества, - указано на официальном сайте конкурсного управляющего Ирины Ларичевой.

Фото: istockphoto
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Тем временем у официальных обманутых дольщиков того же комплекса, наоборот, позитивные новости.

- Средства на достройку ЖК "Тридевяткино царство" выделены, - сообщил представитель правительства Ленинградской области Константин Андрианов. - Фонд защиты прав дольщиков подтвердил завершение домов. 31 марта состоится заседание арбитражного суда по передаче комплекса региональному фонду, после этого начнется проектирование.

Он также отметил, что об инициативе конкурсного управляющего администрация региона знает, но разбираться в ситуации будет суд.

- Мы связались с Ларичевой после поступления этих обращений. По ее словам, в выписках из Росреестра как имущество "Унисто" числятся и эти квартиры (опротестованные. - Прим. ред.), - рассказал Андрианов. - Конкурсная управляющая будет через арбитражный суд разбираться по каждому случаю.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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