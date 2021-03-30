Улучшение качества горячей воды, которое в большинстве городов СЗФО оставляет желать лучшего, на некоторое время будет передвинуто из-за нехватки средств. С 1 января 2022 года эксплуатация централизованных открытых систем теплоснабжения в многоквартирных жилых домах должна стать незаконной - об этом говорится в Федеральном законе N 190 "О теплоснабжении". Закон предусматривает переход на закрытые системы теплоснабжения, но выяснилось, что это потребует колоссальных затрат, которые не по карману региональным и муниципальным властям. Минстрой РФ подготовил законопроект, согласно которому обязательный переход на закрытые системы в жилых домах с 1 января 2022 года отменяется. В правительство РФ законопроект уже внесен, в сентябре 2021 года его предполагается внести в Госдуму

В открытой системе горячая вода проходит химическую подготовку и нагревается на тепловых электростанциях или в котельных. Затем она подается в жилые дома напрямую и идет одновременно как в батареи, так и в краны горячего водоснабжения. Качество такой горячей воды вызывало справедливые нарекания граждан: из-за некачественной водоподготовки в котельных и изношенных сетей вода нередко имеет желтоватый цвет и неприятный запах.

Закрытая система теплоснабжения функционирует иначе. Вначале горячая вода из котельной идет в отопительную систему жилого дома. Однако в систему горячего водоснабжения она не подается. Вместо этого в горячие краны идет вода из системы водоканала, которая предварительно подогревается через теплообменник идущим из котельной теплоносителем, не смешиваясь с ним. Такая горячая вода намного чище - по качеству она отличается от холодной только своей температурой.

Но внедрение закрытых систем оказалось очень сложной, а главное - затратной задачей. При открытой системе теплоснабжения индивидуальные тепловые пункты (ИТП) в домах отличаются простотой и малыми габаритами. Их можно разместить на минимуме площади. При переходе на закрытую схему в ИТП требуется установить дополнительный теплообменник и насосную установку для горячего водоснабжения здания и системы автоматического регулирования, отмечает кандидат технических наук, доцент ДГТУ Сергей Тихомиров. Для такого оборудования потребуется гораздо больше места. Кроме того, придется реконструировать и внутреннее электроснабжение здания, поскольку насосы потребуют дополнительной электроэнергии.

- При закрытой схеме для нагрева в теплообменник и далее к потребителям подается вода из холодного водопровода, из-за чего ее расход резко увеличивается, - подчеркивает эксперт. - Значит, потребуется реконструировать внутреннюю водопроводную сеть. Кроме того, значительно вырастет нагрузка на наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, так как они должны будут подавать потребителям дополнительные объемы воды, которые при открытой системе идут по тепловым сетям. Для многих городов это стало трудноразрешимой проблемой, требующей для своего решения огромных капитальных вложений.

Выводы Сергея Тихомирова подтверждает профессор факультета городского и регионального развития Высшей школы экономики Сергей Сиваев. По его словам, около 70 процентов жилых домов в России получали горячее водоснабжение именно по открытой схеме, и за последние десять лет перевести на "закрытый" вариант удалось не более десяти процентов из них.

Внедрение закрытых систем оказалось сложной и затратной задачей

Красноречивым примером этой ситуации является Ленинский округ Мурманска, жильцы которого жалуются на качество горячей воды уже много лет. Подаваемый в дома теплоноситель имеет низкое качество и засоряет внутренние поверхности труб внутридомовых сетей.

Толстый слой осадка уменьшает просвет труб и ухудшает теплоотдачу. Иногда при замене старой стальной отопительной разводки на новую - из меди, полипропилена или металлопластика - выясняется, что осадком перекрыта половина или даже большая часть просвета стальной трубы.

"С 2 мая 2020 года во всем Ленинском районе в различных жилых домах, в том числе на улице Александрова, идет горячая вода с неприятным запахом, - пишет в своей жалобе житель одного из домов на улице Александрова. - В ответ на мое обращение управляющая компания сообщила, что в теплоснабжающую организацию неоднократно отправлялись обращения по этому поводу, но теплоэнергетиками не были взяты даже пробы воды для анализа, не говоря уже о каких-то действенных мерах по исправлению ситуации".

По словам главы администрации Мурманска Андрея Сысоева, такая проблема действительно существует, но ее решение обойдется в несколько миллиардов рублей. Без поддержки региона и федерального центра бюджету города не справиться с такими расходами. В Петербурге переход на закрытую систему потребует и вовсе астрономической суммы - по предварительным подсчетам, она составляет около 76 миллиардов рублей.

Согласно разработанному Минстроем РФ законопроекту, федеральные власти должны будет утвердить порядок оценки экономической эффективности перевода жилья с открытых систем теплоснабжения на закрытые. По замыслу авторов документа, без такой оценки данная реконструкция проводиться не должна. В Минстрое считают, что такое решение позволит переходить к закрытым системам постепенно, в зависимости от технологических и экономических возможностей городов. По мнению экспертов, эту задачу можно решить только при наличии механизмов финансовой поддержки, которые предстоит разработать.

Представители ресурсоснабжающих организаций считают, что в большинстве случаев "закрытие" системы теплоснабжения способно себя окупить. Но для этого необходимо как минимум предусмотреть льготные кредиты для проектов подобного рода. Во многих случаях проблему качества горячей воды можно решить, заменив изношенные трубы сетей теплоснабжения, - на это потребуется меньше средств. По мнению руководителя "Infoline-Аналитика" Михаила Бурмистрова, в Петербурге замена труб может обойтись в 20-25 миллиардов рублей.

Тем не менее в Мурманске эта работа уже началась. По словам исполняющей обязанности генерального директора "Мурманэнергосбыта" Аллы Истоминой, на закрытую схему в 2021 году в областном центре предполагается перевести первые 25 домов. Аналогичный проект предполагается реализовать в "туристической столице" региона - городе Кировске.

Для тех случаев, когда открытую систему придется оставить, необходимо разработать правовой механизм, при котором контролировать качество теплоносителя, подаваемого в жилые дома, должны не только потребители. Они не в состоянии тягаться с целым штатом опытных юристов, нанятых РСО. По мнению представителей управляющих компаний Заполярья, эту обязанность необходимо возложить на государственные органы.