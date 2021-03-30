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30.03.2021 21:45
Рубрика: Культура

Ольга Ефимова уехала в глухую деревню, чтобы стать известной по всему миру

Текст: Ольга Нефёдова
Российская газета - Неделя № 68(8419)
Ольга Ефимова живет в небольшой деревушке в Псковской области - а работает на весь мир. Ее иллюстрации можно встретить в книгах и журналах Америки, Германии, Франции, а уж сколько российских издательств сотрудничают с ней, и не перечесть. Между заказами она с семьей путешествует, выращивает морковку и капусту, пишет книги для своих собственных детей.
Картинная галерея может быть и в лесу. Фото: Из личного архива Ольги Ефимовой Картинная галерея может быть и в лесу. Фото: Из личного архива Ольги Ефимовой
Картинная галерея может быть и в лесу. Фото: Из личного архива Ольги Ефимовой

Ольга в Псковской области живет с 6 лет. В детстве много времени проводила у бабушки в одной из псковских деревенек. До сих пор с теплом вспоминает дни в окружении полей и лесов. Сколько себя помнит, всегда любила рисовать. Художественная школа, в которую Ольга начала ходить, когда подросла, стала для нее любимым местом.

Фото: Руслан Меллин
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- В обычной образовательной школе мне всегда было неинтересно, - вспоминает она. - Казалось, что я трачу время впустую. После школьных уроков я буквально летела в художку, где ждали замечательные педагоги и ученики. С некоторыми мы дружим до сих пор, они стали художниками с большой буквы.

Потом была учеба, творческая работа в Санкт-Петербурге, Пскове... Но большие города довольно скоро утомили. С тех пор Ольга - свободный художник, работает на фрилансе, организует выставки, проводит мастер-классы, преподает. Причем делает это не только в Пскове, но и в Санкт-Петербурге, Москве.

- Мне очень нравится то, чем я сейчас занимаюсь, - говорит она. - Я получаю удовольствие, рисуя портреты, делая иллюстрации к бизнес-играм, создавая каталоги косметики, логотипы для фотохудожников, маленьких брендов, магазинов одежды и игрушек, занимаясь дизайном, оформлением, созданием мерчей (официальная продукция с символикой музыкальных групп, именами и портретами исполнителей, эмблемой спортивных команд и так далее) как для маленьких, так и для крупных компаний.

Иллюстрации Ольги Ефимовой востребованы и в России, и в США, и в Европе. Фото: Из личного архива Ольги Ефимовой

- Через какое-то время стали приходить заказы из США, Франции. Помню, что делала полный апгрейд для стоматолога из Германии, начиная от логотипа и заканчивая карточками для клиентов. Так и стала моя деятельность международной. Во многом благодаря людям, которым нравится то, что я делаю.

Последние два года Ольга с мужем и тремя сыновьями живет в деревне. Это еще одна ее мечта, которая сбылась.

- Мне нравится свобода, которая есть в деревне. Нравится сажать растения. Очень люблю путешествовать. Путешествие - это может быть и прекрасная Карелия в палатках, и просто выезд в лес на несколько дней.

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