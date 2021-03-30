Рослесхоз подвел ежегодные итоги по основным показателям - объемы незаконных рубок, площади пожаров и лесовосстановления в субъектах РФ. В неофициальном соревновании регионы Северо-Запада показали себя достаточно хорошо, а самые передовые заняли призовые места.

Так, по объемам незаконных рубок ни один регион СЗФО не вошел в "красную зону" с объемом уничтоженного леса свыше 100 тысяч кубометров. Всероссийским антилидером с большим отрывом стала Иркутская область, где в 2020-м нарушители вырубили 415 тысяч "кубов" тайги. По СЗФО этот показатель не превышает 20 тысяч. Больше всего леса из-за черных лесорубов в округе потеряла Карелия - 13 тысяч кубометров, 14-е место в России.

Показатель Архангельской области интересно сравнить с предыдущим периодом: в прошлом году там нелегально заготовили 10 тысяч "кубов" леса, а в 2019-м - в шесть раз больше. Как отметили в Рослесхозе, за год регион наиболее существенно по стране сократил объемы незаконных рубок.

Резкое снижение выглядит вполне логичным. Дело в том, что ранее только одна неправомерная вырубка на территории Двинско-Пинежского заказника вывела Поморье на пятое место во всероссийском антирейтинге. Как выяснилось, лесничество тогда по ошибке разрешило заготовку 28 тысяч кубометров древесины в только что созданном заказнике. Для компенсации ущерба лесопользователь сохранил другой участок тайги, предназначенный для коммерческой рубки. Больше таких ошибок в регионе не допускали.

Как предсказывают эксперты, в будущем объем незаконных рубок будет снижаться благодаря модернизированной системе ЛесЕГАИС, которая обеспечит прозрачность движения древесины от делянки до места переработки. Архангельская и Вологодская области уже участвуют в этом процессе, а с 1 июля система перекроет кислород черным лесорубам по всей России.

Компенсировать потери "зеленого золота" призвано лесовосстановление. По данным департамента лесного хозяйства СЗФО, округ восстановил 91,4 процента вырубленного и погибшего леса при плане 84,9 процента.

Максимальные площади охвачены на Вологодчине и в Поморье - соответственно 82 и 74 тысячи гектаров. Надо отметить, что сюда входит не только посадка деревьев, но и помощь их естественному росту на месте вырубок и гарей.

Что касается искусственного лесовосстановления, то Вологодская область занимает по его объемам четвертое место в стране с показателем около девяти тысяч гектаров.

Но площадь - не самое главное в восстановлении зеленых угодий. Она зависит от территории региона и его "лесистости". Гораздо важнее процент возмещения потерянных насаждений по принципу "дерево за дерево".

По федеральному проекту "Сохранение лесов" соотношение утраченного и восстановленного ресурса в минувшем году в целом по стране должно было достичь 72,8 процента. Фактически превысило 93. Высокая планка установлена и на 2021-й - третий год реализации проекта.

- В этом году лесовосстановительные работы будут проведены на площади еще 1,2 миллиона гектаров. В итоге соотношение выбывшего из оборота и восстановленного леса к концу года должно составлять 80,4 процента, а к 2024 году - все 100 процентов, - отметил заместитель руководителя Рослесхоза Александр Панфилов.

Рослесинфорг назвал Архангельскую и Вологодскую области в числе пяти регионов страны, где в 2021 году пройдут основные лесовосстановительные работы.

В Поморье план по ним ежегодно перевыполняется. Но есть риск недостижения показателей в будущем.

- Это обусловлено не совсем корректной методикой расчета показателей лесовосстановления на отчетный период, - считает заместитель министра природных ресурсов и ЛПК региона Леонид Утюгов. - Сегодня она учитывает площади сплошной рубки при создании объектов лесной инфраструктуры - дорог, складов и производственных площадок, которые необходимы для заготовки и вывозки древесины. Но такие объекты служат годами и подлежат рекультивации только после того, как в них отпадет надобность.

При расчете показателей также учитываются площади пожаров и ветровалов. Без санитарных рубок восстановительные работы на них проводить невозможно. С учетом всех этапов - обследование площадок, расчистка, подготовка почвы - с момента гибели леса до его восстановления проходит три года.

- Например, минувшим летом по трем районам Поморья прошел ураган. В результате в лесах зафиксирован ветровал на площади 12 тысяч гектаров, из них 6,3 тысячи признаны погибшими. Согласно методике расчета, уже в этом году мы должны восстановить на территории поваленный лес, который еще даже не вырублен, - пояснил Леонид Утюгов.

Для успешного воспроизводства лесов также необходимо много посадочного материала с закрытой корневой системой. Больших объемов можно достичь двумя способами - строительством новых тепличных хозяйств или модернизацией уже существующих.

Очевидно, что последнее обойдется дешевле, поскольку не придется с нуля создавать всю инфраструктуру. Но проблема в том, что в федеральном проекте не предусмотрены модернизация и увеличение производственной мощности действующих лесных питомников.

Включение этих мероприятий в федеральный проект, а также корректировка методики расчета помогут регионам и дальше перевыполнять план по лесовосстановлению, полагают специалисты.